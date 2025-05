La Rappresentante di Lista, Ward e Monty al Next Generation Fest: si allunga la lista di ospiti

Nella line up al Next Generation Fest, organizzato da Regione Toscana - Giovanisì, entrano tre voci dalla scena musicale, dal grande schermo e dalle evoluzioni della transizione digitale. Sono quelle di Veronica Lucchesi - La Rappresentante di Lista, Luca Ward e Marco “Monty” Montemagno e segnano il ritorno all’evento dei mondi dello spettacolo e dell’innovazione nell’impresa e nel mercato del lavoro.

La prima è la voce de La Rappresentante di Lista. Lucchesi è cantante, autrice, attrice, co-fondatrice del progetto musicale, e una carriera in continua evoluzione, tra sperimentazione e contaminazione di linguaggi tra musica, editoria e cinema. La seconda è quella di Luca Ward, attore e doppiatore, “prestata” a personaggi del calibro di Russell Crowe, Samuel L. Jackson e Keanu Reeves. La terza porterà sul palco del Teatro del Maggio di Firenze “visioni” sul futuro del lavoro, dell’innovazione e delle tecnologie emergenti, Marco Montemagno è infatti imprenditore, divulgatore digitale e punto di riferimento nel panorama tech con oltre 3,5 milioni di follower.

Saranno protagonisti di una lista ospiti che si è allungata ulteriormente. Il prossimo 2 giugno a calcare il main stage della quarta edizione dell’evento della Generazione Z più grande d’Italia, ci sarà pure Marcello Albergoni, country Manager di LinkedIn Italia, che commenterà i nuovi dati del Barometro del Primo Impiego di LinkedIn per i neolaureati, offrendo uno sguardo privilegiato sulla trasformazione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

Porterà la sua esperienza anche chi è passato dai talent. Arriveranno due protagonisti dell’edizione 2024 di X Factor: i Punkcake, band valdarnese che si è messa in evidenza con performance fiammeggianti e Francamente, cantautrice che attraverso la sua musica ama parlare di identità, libertà e attivismo queer.

A Ngf è atteso poi Lorenzo Baglioni, conduttore di programmi tv come “Lo Zecchino d’Oro” e “Un Palco Per Due” (Rai2), creator da più di 300 mln di visualizzazioni su Youtube e autore di 7 libri editi da Mondadori e Rai Libri.

Sul palco anche Centomilacarie, giovane musicista, cantante e cantautore, selezionato da Spotify Radar come artista emergente della musica italiana nel 2024.

Il presidente Giani esprime soddisfazione per la scelta di tante personalità di partecipare a Ngf25: "È il riconoscimento del ruolo che la Toscana e il Next Generation Fest svolgono per valorizzare passioni e voglia di protagonismo dei giovani". "Siamo giunti alla quarta edizione di un evento che è sempre più considerato un’arena importante per dialogare con ragazze e ragazzi, intercettare i loro desideri e capire come vedere il mondo. Ringrazio ancora una volta tutti gli ospiti che parteciperanno e che hanno deciso di partecipare a Ngf senza alcun compenso".

Le iscrizioni a Ngf25 sono ancora aperte. Basta collegarsi al link giovanisi.it/nextgenerationfest e compilare l’apposito form.

Il Next Generation Fest - nato da un’idea del portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì, Bernard Dika - è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino. È finanziato interamente dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’evento si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo.

Il Next Generation Fest non si limita a un solo giorno, ma si estende nel tempo grazie a politiche e azioni concrete della Regione Toscana con il progetto Giovanisì. Attraverso stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali giovanili e percorsi formativi mirati, la Regione con Giovanisì si impegna a creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

