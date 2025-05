Latitane dal settembre 2024 arrestato a Viareggio mentre pranzava in un ristorante

I carabinieri di Lucca, hanno arrestato un latitante mentre stava pranzando in un ristorante affollato nella darsena di Viareggio.

L'uomo, cittadino albanese fissa dimora e latitante dal settembre 2024, si trovava seduto a un tavolo, immerso in una conversazione con la sua compagna.

L’indagine, aveva condotto gli investigatori sulle sue tracce da tempo, fino a quando ieri attorno alle ore 13.30, ogni elemento lo collocava nella provincia di Lucca. Durante l’operazione, l’uomo è stato sorpreso sulla terrazza del locale, in possesso di una carta d’identità falsa con generalità inesistenti. Nell’auto usata per gli spostamenti, sono state ritrovate valige piene d’indumenti e altri oggetti necessari per una continua mobilità.

L'uomo non ha opposto resistenza, probabilmente consapevole che la sua corsa era ormai finita. La compagna, che per mesi gli aveva offerto ospitalità e mezzi di sussistenza, è stata deferita in stato di libertà per favoreggiamento personale.

L'uomo è in arrestato destinato al carcere dove sconterà la pena di 6 anni di reclusione e 26000 euro di multa per una condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti, confermata anche dalla Cassazione nel 2024.

