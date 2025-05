Liceo Virgilio di Empoli: completate le opere del progetto Mela Ridens

È stata una lunga gestazione, complici le condizioni climatiche e un lavoro meticoloso con la vetroresina e altri materiali. Ma sono state concluse da parte di studentesse e studenti della classe III^ del liceo 'Virgilio', indirizzo Scultura, le due mele del progetto Mela Ridens, il carnevale di Empoli che ha debuttato nel 2025 tra le prime manifestazioni della nuova amministrazione comunale.

L'assessore alla Cultura si è recato nel cortile dell'istituto di via Fabiani assieme alla dirigente scolastica Valeria Alberti per ammirare il lavoro compiuto con la supervisione dei docenti di Discipline Plastiche Vincenzo Luca Picone e Alessandro Carpita.

Le mele sono parte del blocco di 17 che sono rimaste esposte per l'iniziativa. Realizzate dai maestri del Carnevale di Viareggio, due di queste sono rimaste bianche e 'vuote' proprio per permettere l'intervento artistico degli studenti empolesi.

Le due mele completate, coloratissime e ricche di dettagli, rappresentano La nascita di Ondina e 'Il mondo delle mele'. Il lavoro è nato da un brainstorming sulle lavorazioni e i significati da dare alle due sculture. Le classi hanno anche visitato Viareggio e il Museo del Carnevale, per avere tanti input che sono finiti, direttamente o indirettamente, nelle opere. Poi si è entrati più nel dettaglio con un modello in gesso che ha rappresentato la mela scolpita e dipinta. "Le due mele rappresentano idee diverse, il filo conduttore è in realtà la connessione tra Empoli e Viareggio, due comunità e città fiorenti, unite dal Carnevale. La realizzazione è stata complicata ma interessante ed essendo noi una classe nuova penso che ci abbia unito come gruppo", hanno commentato due studentesse.

L'assessore alla Cultura ha dichiarato che è stato emozionante vedere la soddisfazione nei volti delle ragazze e dei ragazzi del liceo Virgilio. Se questo lavoro li ha fatti crescere come gruppo, allora la missione è compiuta! L'intervento della classe sulle mele viareggine mostra "plasticamente" il frutto di un progetto collettivo.

IL PROSSIMO CARNEVALE

L'amministrazione sta già lavorando alla seconda edizione del carnevale intitolata “Empoli Ridens”. Calendario alla mano, ecco le date: primo corso mascherato, sabato 24 gennaio 2026; secondo corso mascherato, sabato 31 gennaio 2026; terzo corso mascherato, sabato 7 febbraio 2026; quarto corso mascherato, sabato 14 febbraio 2026; eventuale recupero, sabato 21 febbraio 2026. La promessa è di portare anche le mele realizzate dagli studenti a essere ammirate e apprezzate nel centro storico della città.

Fonte: Ufficio stampa del Comune di Empoli