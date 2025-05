L'IT Cattaneo di San Miniato ad Arezzo per il progetto Scuola Futura

Lo scorso fine settimana l’It Cattaneo di San Miniato ha preso parte con ben due delegazioni al campus “Scuola Futura” ad Arezzo. Dal 6 al 9 maggio 2025 Arezzo ha infatti ospitato una nuova tappa di Scuola Futura, il campus itinerante promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del PNRR Istruzione. La manifestazione, rivolta a studentesse, studenti e personale scolastico, ha proposto quattro giornate di formazione, laboratori e attività didattiche innovative per sostenere la crescita delle competenze e il rafforzamento del legame tra scuola e territorio. Il nostro istituto era presente con la Catta’s Band nell’area dedicata alle buone pratiche (in questo caso quelle espressive, artistico-musicali).

L’esibizione sul palco allestito in Piazza Maggiore, nel cuore medievale della città, è andata molto bene: un repertorio fatti di classici più o meno recenti, che hanno avuto un caloroso riscontro di pubblico (la piazza era piena di docenti, studenti, personale ministeriale ecc…). Gli studenti coinvolti erano: Martina Boldrini, Eros Anatra, Raffaele Todino, Sofiia Baklanova, Belkisa Sulaj, Maria Crispino, Martina Cozzolino, Tommaso Mandorlini.

Ad accompagnarli il professore di lettere e responsabile del gruppo musicale Gabriel Stohrer. A Scuola Futura c’è stata anche la partecipazione di una delegazione di studenti delle classi quinte dell’indirizzo Turismo che hanno avuto l’occasione di presentare, al Ministro dell’Istruzione e ai numerosi visitatori, il progetto Adottiamo un monumento.

Per la Scuola e l’indirizzo Turismo si tratta di un riconoscimento di grande valore che premia il lavoro di studenti e docenti. Gli studenti coinvolti erano: Chiara Bindi, Azzurra Cecchi, Giulia Pistolesi e Tommaso Borile, accompagnati dalla prof.ssa Fiamma Pierozzi.

Adottiamo un Monumento è dedicato alla riscoperta del patrimonio artistico da parte delle realtà locali, a partire proprio dagli studenti.

Una forma di consapevolezza sociale che, a nostro avviso, deve essere promossa a cardine di un turismo consapevole e sostenibile, inteso come autentico scambio culturale tra comunità. In quarta e in quinta, gli alunni sono impegnati nello studio delle principali caratteristiche storico-artistiche di un monumento del nostro territorio, simbolicamente “adottato” con lo scopo di realizzare alcuni brani che "raccontino", in diverse lingue straniere, le sue vicende storiche e le sue ricchezze artistiche, così da poter di valorizzare quello stesso monumento promuovendone una più approfondita conoscenza e una frequentazione consapevole da parte dei turisti e della popolazione locale.

Nell’occasione la delegazione ha incontrato anche il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

