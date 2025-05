Montespertoli, conclusi i lavori in via Poppiano con 80mila euro dalla Regione

Sono terminate le lavorazioni per la manutenzione straordinaria del tratto di via Poppiano compreso tra l’incrocio con via Volterrana e l’incrocio con via Ribaldaccio. L’intervento è stato reso possibile da un contributo della Regione Toscana di 80.000 Euro, finalizzato alla manutenzione dei sottoattraversamenti per la regimazione delle acque piovane e al rifacimento completo del manto stradale. L’intervento, in particolare, ha riguardato la riparazione di tre sottoattraversamenti, previa indagini con videoispezione di ciascuno di essi, e la riasfaltatura per circa 300 metri lineari. La strada era già stata oggetto, in precedenza, di lavori per la messa in sicurezza del versante nel tratto immediatamente successivo, effettuata per il tramite di pali a retta della strada.

"Questo intervento era molto atteso dalla popolazione: finalmente quel tratto di via Poppiano, che versava in condizioni critiche, è percorribile in piena sicurezza ed è più tutelato dal punto di vista idrogeologico, considerato il ripristino del sistema di regimazione delle acque piovane che scendono da monte. Un altro lavoro fatto che, peraltro, non ha avuto costi per il Comune di Montespertoli, perché coperto da risorse regionali. Come Comune di Montespertoli siamo soddisfatti di aver trovato in Regione Toscana un partner solido con cui realizzare investimenti importanti per il territorio, soprattutto sulla difesa del suolo" commenta il vicesindaco Marco Pierini, che è assessore con la delega ai Lavori Pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli

