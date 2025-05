Palio di Fucecchio, i fantini hanno firmato: tutto pronto per la 44esima edizione

Si è tenuto questa mattina, nella splendida cornice del parco Corsini, l’ultimo appuntamento di avvicinamento al 44° Palio di Fucecchio. Si tratta della firma dei fantini che, accompagnati da presidenti, capitani e una nutrita rappresentanza di musici, sbandieratori e contradaioli, hanno formalizzato il loro impegno con le contrade.

Queste le monte ufficiali:

Borgonovo - Carlo Sanna su Bramosu De Campeda

Cappiano - Giuseppe Zedde su Dididomodossola

Ferruzza - Sebastiano Murtas su Enalotto Super

Porta Bernarda - Enrico Bruschelli su Assalto

Porta Raimonda - Francesco Caria su Dimmi di sì

Querciola - Andrea Coghe su Eccolo

Samo - Gavino Sanna su El Rey

San Pierino - Dino Pes su Cecco Biondo

Sant’Andrea - Andrea Sanna su Diamante Sauro

Torre - Antonio Siri su Premiere Da Clodia

Botteghe - Valter Pusceddu su Exuberant

Massarella - Antonio F. Mula su Bonvoyage

Ad accompagnare musicalmente il momento della firma, sono stati gli studenti dell’Istituto Comprensivo Fucecchio, guidati dai professori Massimo Annibali, Valentina Fogli, Federico Giovanni Pische e Iris Eleonora D’Aurizio.

"Ho voluto dedicare questa mattina ai volti del Palio che si sono successi in questi anni - sono le parole della sindaca Emma Donnini -. A partire dal volto di Tommaso Cardini, storico presidente del Gruppo Fratres, e di tutti i donatori ai quali si deve la nascita dell'edizione moderna di questa manifestazione nel 1981. Domenica scorsa, tanti nuovi volti, bellissimi, sfilavano lungo le strade del centro, come quelli di Winsdom e di Fatou, volti dei cittadini di una Fucecchio aperta e solidale, in una festa dei colori, in una danza collettiva verso il raggiungimento più bello: la vittoria del palio. E oggi, a tutta Fucecchio, auguro un palio meraviglioso".

Questa sera, come da tradizione, tutte le contrade si vestiranno a festa in occasione della cena della vigilia, per poi darsi appuntamento a domani per il gran giorno. Il programma prevede al mattino la sfilata storica, con partenza alle 9:30 da viale Gramsci, mentre dalle ore 14 si apriranno i cancelli per l'accesso alla Buca del Palio per la corsa dei cavalli. La prima batteria è attesa per le 16.

Ricordiamo che i tagliandi sono disponibili in prevendita al costo di 40 euro per la tribuna e 20 euro per il prato presso alcuni esercizi commerciali autorizzati:

. prevendite prato e tribuna: tabaccheria Borghi (piazza Montanelli)

. prevendite solo prato: Caffè Airone (viale Colombo/rotatoria Ferruzza), Bar Coop (centro commerciale via Fucecchiello), Isibar (viale Gramsci), Bar Montecatini (via Trieste), Alimentari Zucchi (borgo Valori).

Le prevendite per il prato sono disponibili anche presso le sedi delle 12 contrade. Inoltre, domani pomeriggio sarà possibile acquistare i tagliandi presso il botteghino della Buca al costo di 50 euro per la tribuna e 25 euro per il prato. Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni (nati 2011 compresi) e disabili con accompagnatore (che dovranno ritirare il biglietto gratuito alla cassa).

Dirette social e tv. Domani, a partire dalle ore 17:15, la finale del Palio sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Palio di Fucecchio e su 50 Canale (canale 18 del digitale terrestre), con replica domani sera alle 21:20 sul canale 88 e lunedì 19 maggio alle 21.30 sul canale 18.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate