Pelù, Bandabardò e Bobo Rondelli tra gli artisti sul palco del concertone “Alza il Volume: 5 Sì per cambiare il Paese”

Firenze si prepara a una serata di musica e impegno civile con “Alza il Volume – 5 Sì per cambiare il Paese”, il grande concerto (ingresso libero) che si terrà domani domenica 18 maggio a partire dalle ore 18 in piazza dell’Isolotto.

Organizzato dal Comitato Firenze 5 Sì per sostenere la partecipazione sui 5 quesiti referendari dell’8-9 giugno su lavoro e cittadinanza, l’evento vedrà alternarsi sul palco vari artisti del panorama musicale e teatrale italiano. E’ prevista la partecipazione di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che introdotto e stimolato da Gaia Nanni sui temi dei referendum porterà il suo contributo alla serata. La serata sarà trasmessa in diretta da Novaradio. Direzione Artistica: Blackcandy. Produzione: Reality Bite.

“In una piazza popolare come quella dell’Isolotto, vogliamo offrire alla città un’occasione per unire musica di qualità, socialità e partecipazione alla vita democratica – dice Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze - vogliamo alzare il volume per farci sentire, per dire che a giugno ci sono dei referendum importantissimi che con la vittoria dei Sì possono cambiare concretamente in meglio, dal giorno dopo, le condizioni di lavoro e la vita delle persone. E vogliamo alzare il volume anche per reagire al vergognoso silenziatore messo su questi referendum, una situazione gravissima: persino illustri esponenti della maggioranza di Governo e delle massime istituzioni dello Stato invitano apertamente a disertare le urne. Noi non staremo sul divano, né andremo al mare (al massimo ci andremo dopo) perché una volta tanto che si può decidere vogliamo farlo”.

Line-up artistica:

• Bandabardó

• Piero Pelù

• Bobo Rondelli

• Peppe Voltarelli

• Bebo Guidetti (Lo Stato Sociale)

• Pierpaolo Capovilla

• Marco Cocci

• Gaia Nanni

• Street Clerks

• Matteo Crea

• Bimbo

• Giulia Mutti

• Spleen

• EJent

• I Marylin