Taglio del nastro dello Zoo Luminoso al parco Mariambini di Empoli

Grande festa al parco Mariambini di Empoli per l'inaugurazione dello Zoo Luminoso, iniziativa promossa dall'Associazione Centro Storico e Confesercenti Empolese Valdelsa.

Lo Zoo Luminoso, che sarà visitabile ogni sabato e domenica dalle 10 alle 24 fino al 6 luglio, sarà un vero e proprio parco tematico con animali di luce che renderanno magica l'esperienza ad adulti e piccoli.

Parco Mariambini sarà, per i prossimi mesi, un luogo incantato dove trascorrere una giornata in famiglia e dove dedicarsi a varie attività. Non sarà infatti solo il luogo dove ammirare la sculture animali ricoperte di luci LED: sarà attivo un ricco programma di attività per tutte le età.

Truccabimbi, laboratori creativi, spettacoli di magia, laboratori creativi, un’area gonfiabili saranno solo alcune delle attrattive del parco. Ci si potrà infatti rilassare nell'area picnic per poi continuare a scoprire tutte le attrazioni del parco come l'arena go kart a pedali il teatro dei burattini e tanto altro ancora.

"Lo Zoo Luminoso è un modo per far sì che il parco sia vissuto, nel fine settimana con tanti laboratori e iniziative, e anche nei giorni feriali con le installazioni luminose che rimarranno disponibili - ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi al taglio del nastro - in passato questo parco aveva dato dei problemi. Dopo un intervento di rigenerazione urbana togliendo il muro, rifacendo l'illuminazione e potenziando le telecamere, c'era bisogno che questo luogo fosse vissuto e abbiamo quindi accolto con soddisfazione questa bella iniziativa. Da luglio sarà anche luogo per il teatro per ragazzi con Parco-Scenico".

Notizie correlate