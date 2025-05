Aggressioni in Versilia: nella notte una donna ferita dal fidanzato. Rissa tra giovani in una discoteca

Una notte di violenza quella registrata ieri in Versilia. A

Torre del Lago una ragazza italiana è stata aggredita dal fidanzato, un uomo della Liberia. La ragazza è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia a causa delle ferite riportate. In ospedale ci è stato portato anche il fidanzato ma perché era in stato di agitazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Sempre ieri sera ma a Marina di Pietrasanta, è stata registrata una rissa in una discoteca fra giovani. Uno dei coinvolti avrebbe spruzzato spray urticante e provocato lieve ferite ad un altro. Sono intervenuti i carabinieri e sono state avviate indagini per capire i motivi che hanno determinato la rissa e per risalire a chi vi ha preso parte.