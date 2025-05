Animalisti in protesta a Fucecchio: “Per un Palio senza animali”

Di fronte alla Buca, dove oggi domenica 18 maggio si svolge la 44esima edizione del Palio di Fucecchio, è in corso la protesta degli animalisti. Partita alle 14 la manifestazione, regolarmente autorizzata come spiegato dagli organizzatori, si tiene ogni anno in piazza Aldo Moro e andrà avanti per tutto il pomeriggio.

“In palio c’è la vita dei cavalli” spiega l’attivista di Fucecchio Fabrizia Morelli, tra le promotrici della protesta con Carmen Luciano del blog Think Green • Live Vegan • Love Animals, sostenuta attivamente delle associazioni IHP Italian Horse Protection e LAV Pontedera.

“Vorremmo un palio senza animali - spiegano - non siamo contro il palio, ma dovrebbe essere con gare tra persone, anche per facilitare ancora di più quell’aggregazione tanto sbandierata. Anzi, si aumentano le rivalità”. Per le attiviste “ci sono paesi limitrofi che hanno un altro tipo di Palio, contrade che hanno la possibilità di sfidarsi senza tirare in ballo gli animali”.

Morelli, candidata sindaco alle scorse elezioni per il Movimento 5 Stelle a Fucecchio, conclude: “Ci vuole coraggio per essere qui, per andare contro tante persone che non la pensano così. Ma tante battaglie sono iniziate così”.

