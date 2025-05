Ceccardi su impianto di riciclo dei rifiuti a Salanetti: lettera alla Commissione per gravi criticità

L’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha inviato una lettera ufficiale alla Commissione Europea per segnalare gravi criticità nella gestione del progetto per l’impianto di riciclo dei rifiuti a Salanetti, nel Comune di Porcari, finanziato con fondi del PNRR.

“Il progetto presenta anomalie sostanziali – dichiara Ceccardi – che riguardano la localizzazione, i costi e la trasparenza amministrativa. Il finanziamento era destinato a un’area dismessa, in linea con i criteri di rigenerazione urbana, ma è stato spostato su un sito industriale attivo, in zona a elevata pericolosità idraulica e a ridosso di un centro abitato. Inoltre, si è passati da un semplice ampliamento a una completa demolizione e ricostruzione dell’impianto, con costi più che raddoppiati.”

Nella missiva, l’eurodeputata chiede alla Commissione di verificare la legittimità delle modifiche progettuali; accertare se la variazione del sito sia stata comunicata correttamente; valutare se fosse necessaria una nuova istruttoria per confermare l’ammissibilità al finanziamento; considerare la sospensione o revoca del finanziamento, in attesa della conclusione del contenzioso in atto.

Ulteriore elemento critico riguarda l’assenza della Valutazione di Impatto Ambientale, nonostante la rilevanza del progetto, e il fatto che lo stesso Comune di Porcari ha presentato ricorso al TAR contro la localizzazione dell’impianto.

“Le proteste e le raccolte firme dei cittadini di Porcari – prosegue Ceccardi – sono più che legittime. Questa comunità ha il diritto di pretendere trasparenza, sicurezza e il rispetto delle regole. Siamo e saremo al loro fianco.”

Sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale toscano della Lega, Massimiliano Baldini: “Ringrazio Susanna Ceccardi per la tempestività e la determinazione con cui ha portato la questione a Bruxelles. Quanto sta accadendo a Salanetti è emblematico: risorse pubbliche usate senza chiarezza, decisioni discutibili, rischi ambientali evidenti. Porteremo avanti questa battaglia a ogni livello istituzionale per tutelare il territorio, la salute pubblica e la buona amministrazione.”

La Lega conclude annunciando che continuerà a monitorare la situazione, richiamando tutti gli attori coinvolti alla responsabilità e al rispetto delle norme nazionali ed europee.

Fonte: Stampa On. Ceccardi

