Continuano i controlli sulle strade da parte dei carabinieri di Pisa

Sono stati numerosi, anche negli scorsi giorni, i controlli messi a segno dai carabinieri di Pisa sulle strade del territorio.

Durante un controllo del 13 maggio a Peccioli, i militari della radiomobile di San Miniato hanno deferito in stato di

libertà un 21enne per possesso ingiustificato di armi. Nello specifico il giovane aveva occultato in auto due coltelli, una "pattada" di 24 cm e una "roncola" di 14 cm. Le armi sono state poste sotto sequestro.

Il giorno dopo, a Pisa, i militari hanno denunciato un 35enne trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,10 g/l.

Nella stessa giornata del 14 maggio, sempre a Pisa, è stato denunciato un 42enne con un tasso alcolemico di 0,85 g/l mentre il giorno dopo, ancora a Pisa, un cittadino straniero di 48 anni è stato deferito per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 1,32 g/l.

Sempre nel capoluogo, il 17 maggio, un 50enne è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 0,99 g/l.

Infine, il 16 maggio a Vecchiano, i militari della radiomobile hanno denunciato una donna di 54 anni per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici dopo essere risultata positiva ad un drug-test rapido per cocaina. La patente di guida le è stata ritirata e il

veicolo affidato al soccorso stradale.

