Elba: suggestivo salvataggio ad un bagnante straniero con l'elisoccorso Pegaso

Un elicottero del 118 ha effettuato un salvataggio ad un bagnante direttamente sugli scogli dell'Isola d'Elba. La vicenda è accaduta questa mattina ai danni di un uomo straniero colto da una patologia neurologica.

Il suggestivo atterraggio dell'elisoccorso ha raccolto anche il plauso del presidente della Regione Eugenio Giani.

"Un intervento eccezionale oggi all'isola d'Elba tra gli scogli di Sant'Andrea a Marciana - ha scritto Giani sui social esprimendo ammirazione per il pilota e l'equipaggio - uno dei nostri elicotteri Pegaso della Regione Toscana è arrivato dove sembrava impossibile, per prestare soccorso in una situazione delicata e complessa. Un grazie enorme ai medici, agli infermieri, ai tecnici, ai piloti sugli elicotteri, ai volontari e a tutto il personale del 118 e della centrale 112 impegnati".

Il turista poi è stato portato dall'elisoccorso all'ospedale di Grosseto. Durante il soccorso al paziente, il pilota ha dovuto tenere stabilizzato l'elicottero sulla scogliera mantenendo un equilibrio precario tra le rocce.