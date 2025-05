I Lupi mordono e chiudono con un secco 3-0 il match contro Mirandola

La partita perfetta nel pomeriggio perfetto. Un Pala Parenti carico e una Curva Parenti a pieni giri hanno fatto da suggestiva cornice alla finale di andata dei playoff promozione tra Codyeco Lupi e Stadium Pallavolo Mirandola. Tanti cuori biancorossi vecchi e giovani, i supertifosi della Fondazione Stella Maris, delegazioni di partner come Codyeco, Dermacolor, Mb Auto, e rappresentanze di due società amiche come Delfino Pescia e Migliarino Volley. Contesto più che degno per la miglior prestazione stagionale della squadra di Pagliai: cattiva, concentrata, preparata. I Lupi hanno morso fin dai primi punti e non hanno mai lasciato la presa, consapevoli di giocare con una grande squadra e che qualunque incertezza o cedimento avrebbe dato coraggio agli avversari.

In una sfida andata e ritorno tutti avrebbero firmato per un 3-0 di questo tipo nella prima gara giocata in casa. Non è finita, anzi, c’è da andare al Pala Simoncelli e fare i conti con la voglia di rivincita di Mirandola, ma intanto, almeno per un giorno e mezzo, è lecito godere e coccolarsi una squadra che ha veramente gettato il cuore oltre l’ostacolo senza perdere lucidità. Gara 2 sarà una battaglia sportiva, un altro capitolo di questa emozionante stagione, ma potrà essere affrontata con entusiasmo e con il non trascurabile vantaggio della vittoria piena che dovrà essere ovviamente ribaltata dagli avversari. Appuntamento con la storia, dunque, domenica 25 maggio, ore 18.00. Intanto bravissimi tutti: giocatori, staff, tifosi.

Starting six. Codyeco con Mignano-Da Prato, Simoni-Caproni, Colli-Pahor, Bini libero. Stadium Pallavolo Mirandola con Sitti-Albergati, Rustichelli-Antonacci, Reyes, Maletti, libero Catellani.

1 set. Atmosfera da grande evento al fischio d’inizio. Pronti-via e Da Prato spacca tutto per il +2. Mirandola recupera con un pungente servizio di Antonaci. Il set prosegue in equilibrio. La Codyeco recupera il vantaggio con un attacco di Colli, poi arriva l’errore di Albergati: 14-12 e primo time-out di Bicego. Gli ospiti insistono sul gioco al centro, Antonaci e Rustichelli si fanno trovare pronti. La Codyeco mantiene il +1, Mirandola prova l’aggancio ma forza molto la battuta e incappa frequentemente nell’errore. Sul 19-18 grande combinazione Mignano-Caproni; il centrale livornese lascia il campo a Civinini per il servizio. Sullo sviluppo dell’azione muro di Simoni-Mignano che stoppano Reyes, 21-18. Bicego avvicenda Reyes con Flemma ma il punto è ancora dei Lupi. Secondo discrezionale per gli ospiti. Errore di Albergati, poi invasione in attacco di Antonaci. Flemma mette in rete il servizio e lancia la Codyeco sull’1-0.

2 set. Si inizia con magia di Pahor in difesa, Colli la trasforma nel punto del 4-2. Mirandola recupera, Antonaci mura e regala il primo vantaggio nel set ai gialloblù. Albergati la mette giù di seconda linea, + 2. Da Prato tira fuori un bel colpo sul muro di Maletti, poi fa saltare in aria il Pala Parenti con la palla del 12-11. Maletti indovina l’ace del controsorpasso. Colli chiude una azione lunghissima stoppando Albergati 15-14, ancora Codyeco avanti. Quando i biancorossi trovano il doppio vantaggio, Bicego ricorre al time-out. Al rientro Colli tira fortissimo sul muro, poi è Reyes a metterla fuori, 18-14. Codyeco ancora “on fire” e nuovo discrezionale per i gialloblù. Albergati mette l’ace e da fiato a Mirandola. Sul 19-16 spazio a Matteini. Reyes ottiene il sideout, poi sbaglia il servizio. Dentro Civinini per i Lupi. Che volano via 22-17. Due punti ospiti e coach Pagliai chiama time-out. Al rientro è Caproni a ottenere il cambiopalla. Un errore di Flemma regala cinque set-point ai padroni di casa. Chiude Da Prato al secondo tentativo.

3set. Doppio muro di Caproni e Da Prato per l’ennesimo break targato Lupi. Mirandola subito al time-out. La Codyeco si porta a +3. Caproni è inarrestabile, 11-7. Colli trova un diagonale imprendibile, i Lupi difendono il vantaggio preziosissimo. L’ace di Colli fissa il punteggio sul 14-10. Mignano a una mano per Da Prato. Civinini per Simoni. Mignano di prima intenzione tiene 17-13. Mirandola è squadra di rango e non molla, 18-17, tutto aperto. Una magia di Colli spezza la serie ospite. Sul 20-19 ci pensa ancora il capitano, autore di un gran finale di partita. Gli ospiti si avvicinano di nuovo e Pagliai spende il discrezionale. Albergati mette l’ace. Poi però sbaglia il servizio e Caproni mette le mani su Antonacci. Gran “pipe” di Colli per il match-point. Albergati accorcia ma Reyes è costretto a forzare la battuta e la palla finisce in rete. Festa Lupi, meritatissima.

I dati

Codyeco Lupi S. Croce-Stadium Mirandola Volley 3-0

Parziali: 25-19, 25-20, 25-22

Stadium Mirandola Modena: Reyes 8, Catellani (L), Antonaci 9, Maletti 8, Sitti, Zanetti, Brondolo, Flemma, Bevilacqua, Rustichelli (L), Albergati 12, Rustichelli 4, Scaglioni All. Bicego, 2^ All. Pinca

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini, Baldaccini (L), Maletaj, Camarri, Baldini, Colli 22, Matteini, Simoni 2, Da Prato 12, Caproni 6, Mignano 2, Pahor 3, Bini (L), Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Arbitri: Veronica Tecla Di Gaetano, Luigi Argirò

Fonte: Codyeco Lupi S. Croce

Notizie correlate