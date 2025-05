Mario Di Candia eletto a coordinatore durante il congresso comunale di FDI Ponsacco

Si è svolto presso la sala convegni dell'agriturismo Le Torri il congresso comunale di Ponsacco di Fratelli d'Italia, che ha visto il confronto dei due candidati alla carica di Coordinatore comunale, Mario Di Candia e Franco Forti. Al tavolo della presidenza erano presenti Fabio Mini, sindaco di Castelfranco di Sotto, Nicola Sgueo, assessore al Comune di Castelfranco di Sotto, Serena Bulleri, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Matteo Bagnoli, vice coordinatore provinciale, Katiuscia Pace, responsabile organizzazione provinciale e coordinatore di Montopoli, Antonella Scocca, responsabile provinciale enti locali, Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola.

Tra il pubblico anche Giampaolo Quercetani, consigliere comunale a Pontedera, Mattia Cei, coordinatore di Capannoli e Santo Pietro, Giacomo Citi, consigliere di Capannoli, Angelo Boddi, coordinatore di Terricciola. Il dibattito è stato preceduto dai saluti di Serena Bulleri e delle forze politiche invitate. In particolare Paolo D'Addario, coordinatore provinciale, ha portato i saluti di Noi Moderati con l'auspicio di una rinnovata coesione del centrodestra sul territorio. È seguito un intenso dibattito tra i candidati coordinatori Di Candia e Forti.

A sostegno di Franco Forti si segnalano gli interventi dei tesserati Massimo Baldacci, consigliere del gruppo Destra Sociale in consiglio comunale e di Paola Cerretini, che ha stigmatizzato il comportamento dell'amministrazione comunale nei confronti della questione "casa Cerretini".

La risposta degli iscritti è stata inequivocabile: Di Candia ha ottenuto oltre il 69,5% delle preferenze e la lista la maggioranza assoluta dei membri del coordinamento (6 su 7). Per la minoranza è risultato eletto Franco Forti. Il coordinamento comunale risulta così composto: Mario Di Candia, Giuseppe Ruggiero, Roberto Russo, Riccardo Nencioni, Aligi Buti, Antonio Settanni, Franco Forti.

A fine congresso il neo coordinatore ha così dichiarato: "La giornata di oggi consegna a Ponsacco un partito rafforzato dal confronto e dal dibattito. Ringrazio tutti gli iscritti che mi hanno consegnato questo grande risultato. Mio impegno sarà quello di garantire il raccordo tra istanze di base e amministrazione comunale, di cui siamo forza principale di maggioranza. Attiverò luoghi di confronto e di dibattito per coinvolgere iscritti e simpatizzanti e per contribuire al miglioramento e al soddisfacimento di servizi e di necessità territoriali. Ci sarà bisogno di tutti nel partito soprattutto in vista delle prossime sfide elettorali a livello regionale."

Fonte: FDI Ponsacco