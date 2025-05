May Days delle Pubbliche Assistenze toscane con 1300 volontari in piazza

Gran finale a Empoli per tre giorni delle Pubbliche assistenze toscane. È stato boom di presenze con oltre 1300 volontari nelle piazze empolesi. Un’onda arancio che ha attraversato la città portando entusiasmo e allegria, ma anche la consapevolezza di cosa significa volontariato e solidarietà. Per tutta la giornata di sabato tra esercitazione di protezione civile, simulazione degli scenari di soccorso, i volontari di sono mossi dal campo base allestito nei giardini di Maratona per portare le attività tipiche del soccorso, della difesa civile, dell’emergenza sanitaria nei luoghi più significativi del capoluogo.

Alla fine delle prove delle olimpiadi del soccorso c’è stata la grande festa al campo con la premiazione finale alla presenza del Presidente regionale, Dimitri Bettini, di quello nazionale, Niccolò Mancini, e del presidente di Anpas Emilia Romagna, Iacopo Fiorentini. Questa la classifica finale: al primo posto i volontari delle Pubbliche Assistenze di Firenze, al secondo ex aequo la zona empolese e la pisana.

«Per Anpas Toscana il May Days significa stare insieme – ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini - un anno di lavoro per tutti i volontari della zona coinvolta che culmina in questi giorni di festa incredibile. Queste sono le Pubbliche Assistenze: sentirsi una grande famiglia e praticarlo. Una festa che per due giorni si porta dietro tanti momenti ludici, ma anche esercitazioni e incontri con i territori che ci ospitano. Questa edizione va in archivio, complimenti a tutte le zone che si sono aggiudicati i trofei. Da lunedì comincia il cammino per la Zona Aretina 2026. Un grande abbraccio e un grande ringraziamento a tutte le volontarie e a tutti i volontari».

