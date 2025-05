Orrore alla fattoria didattica: denunciata violenza sessuale su una bambina di 8 anni

Sembra la trama di un film horror invece il dramma è reale per la famiglia della bambina di circa 8 anni che avrebbe subito una violenza presso una fattoria didattica della zona dell’Empolese Valdelsa.

La terrificante vicenda, come si apprende dal quotidiano Il Tirreno, risalirebbe a qualche giorno fa quando in un normale pomeriggio, la mamma della piccola avrebbe deciso di fare una piccola gita alla fattoria insieme alla figlia per passare un pomeriggio nella natura dando da mangiare agli animali.

Partite da un comune nella zona del Cuoio, si sono dirette presso la fattoria. Da qui poi l’incubo più atroce. Stando alle parole della madre raccontate al quotidiano, la bambina sarebbe stata accompagnata da un operatore a prendere una bevanda durante il momento della merenda. L’operatore, un giovane di circa 18 anni, avrebbe fino a quel momento svolto le sue mansioni classiche, aiutando i bambini a salire sugli asinelli e spiegato loro come nutrire i vari animali, si sarebbe offerto di accompagnarla.

Ma una volta tornata dalla madre, l’atteggiamento della piccola sarebbe cambiato. Ha chiesto alla donna di tornare a casa, perché non voleva più stare in quella fattoria.

L’atteggiamento della figlia avrebbe insospettito la donna che ha iniziato a farle domande finché la piccola non le ha rivelato la più atroce delle verità. Quell’operatore avrebbe chiesto più volte alla bambina se aveva necessità di andare a far pipì fino a costringerla ad andare in bagno. Qui l’avrebbe toccata, davanti e dietro, prima di accompagnarla a prendere la bevanda.

Un incubo che si è protratto poi con i controlli all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove la piccola è stata sottoposta a tamponi per rilevare le eventuali tracce della violenza.

L’indomani la famiglia della bambina ha sporto denuncia al comando dell’Arma di San Miniato.

