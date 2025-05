PALIO DI FUCECCHIO 2025 - I risultati live su gonews.it

La Buca d’Andrea si riempie di contradaiole, contradaioli e spettatori, per le fatidiche tre batterie sull’anello di sabbia che decreteranno il vincitore della 44esima edizione. Palio di Fucecchio 2025 in scena oggi, domenica 18 maggio: in questo articolo di gonews.it la diretta live della corsa. Si ricordano le accoppiate delle 12 contrade, con cavalli e fantini:

Borgonovo - Carlo Sanna su Bramosu De Campeda

Cappiano - Giuseppe Zedde su Dididomodossola

Ferruzza - Sebastiano Murtas su Enalotto Super

Botteghe - Valter Pusceddu su Exuberant

Massarella - Antonio F. Mula su Bonvoyage

Porta Bernarda - Enrico Bruschelli su Assalto

Porta Raimonda - Francesco Caria su Dimmi di sì

Querciola - Andrea Coghe su Eccolo

Samo - Gavino Sanna su El Rey

San Pierino - Dino Pes su Ceccobiondo

Sant’Andrea - Andrea Sanna su Diamante Sauro

Torre - Antonio Siri su Premiere Da Clodia

PALIO DI FUCECCHIO 2025, DIRETTA LIVE

L’ultimo aggiornamento è il più recente, scorrere in basso per quelli precedenti (consigliato il refresh della pagina)

Estrazione delle contrade per prima e seconda batteria

Ore 15, estratte le contrade per la prima e la seconda batteria. Di seguito l'ordine:

Prima batteria: Sant'Andrea, Botteghe, Cappiano, Massarella, Porta Bernarda, Samo

Seconda batteria: San Pierino, Borgonovo, Porta Raimonda, Torre, Querciola, Ferruzza

La sindaca Donnini: "Che vinca il migliore"

La sindaca Emma Donnini dà il benvenuto agli spettatori e spettatrici in Buca. "Questa è la giornata più importante, che attendiamo tutto l'anno. Godetevela in ogni istante. In bocca al lupo e che vinca la migliore".

Dalle 14 cancelli aperti in Buca. Prima batteria prevista per le ore 16, a seguire la seconda batteria e la finale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

