PALIO DI FUCECCHIO 2025 - Vince Samo

La Buca d’Andrea si riempie di contradaiole, contradaioli e spettatori, per le fatidiche tre batterie sull’anello di sabbia che decreteranno il vincitore della 44esima edizione. Palio di Fucecchio 2025 in scena oggi, domenica 18 maggio: in questo articolo di gonews.it la diretta live della corsa. Si ricordano le accoppiate delle 12 contrade, con cavalli e fantini:

Borgonovo - Carlo Sanna su Bramosu De Campeda

Cappiano - Giuseppe Zedde su Dididomodossola

Ferruzza - Sebastiano Murtas su Enalotto Super

Botteghe - Valter Pusceddu su Exuberant

Massarella - Antonio F. Mula su Bonvoyage

Porta Bernarda - Enrico Bruschelli su Assalto

Porta Raimonda - Francesco Caria su Dimmi di sì

Querciola - Andrea Coghe su Eccolo

Samo - Gavino Sanna su El Rey

San Pierino - Dino Pes su Ceccobiondo

Sant’Andrea - Andrea Sanna su Diamante Sauro

Torre - Antonio Siri su Premiere Da Clodia

PALIO DI FUCECCHIO 2025, DIRETTA LIVE

L’ultimo aggiornamento è il più recente, scorrere in basso per quelli precedenti (consigliato il refresh della pagina)

FINALE - SAMO VINCE IL PALIO DI FUCECCHIO 2025

La buca si colora di rosso e azzurro: a vincere la 44esima edizione del Palio di Fucecchio è la contrada Samo. Gavino Sanna su El Rey conquista la corsa, la terza per Samo dopo le vittorie del 2018 e 2011: folla di contradaiole e contradaioli sono corsi a prendere il cencio. La terza partenza è stata quella buona: a tagliare il traguardo, come detto, Samo per primo, San Pierino seconda classificata, Borgonovo terza a chiudere il podio. Seguono in ordine di arrivo Ferruzza, Massarella, Torre, Sant'Andrea, Botteghe.

Già due partenze false

La partenza della finale si fa desiderare. Rispetto alle prime due batterie, che se pur con qualche minuto di assestamento per le disposizioni dei cavalli e più riposizionamenti al canapo si sono svolte alla prima, il via alla finale risulta più difficoltoso. Già due le partenze false. In corso il terzo tentativo.

Attesa per la finale

Manca qualche minuto alle 18, si avvicina il momento della finale e dal prato i contradaioli intonano cori. A contendersi il cencio della 44esima edizione le seguenti contrade: Samo, Massarella, Sant'Andrea, Botteghe, San Pierino, Borgonovo, Torre, Ferruzza. Tra queste le rivalità storiche, che sono presenti tra alcune delle contrade, in questa finale sono in particolare tra Torre e Massarella e Botteghe e Borgonovo.

Finale prevista per le 18.10.

- SECONDA BATTERIA - ordine di arrivo

San Pierino

Borgonovo

Torre

Ferruzza

Porta Raimonda (fuori)

Querciola (fuori)

Dopo un inizio minacciato dalla pioggia e dalle nuvole, al momento della seconda batteria spunta il sole sulla Buca. L'arrivo finale ha visto classificarsi primo San Pierino e entrambe le batterie iniziali si sono concluse in meno di un'ora. Del prato si alzano i colori arancio e azzurro, ma anche bianco e rosso della seconda classificata Borgonovo. Insieme a queste, correranno alla finale Torre e Ferruzza. Sono invece fuori Porta Raimonda (vincitrice della scorsa edizione nel 2024) con Dimmi di sì un altro dei cavalli che era considerato tra i favoriti e Querciola su Eccolo.

- PRIMA BATTERIA - ordine di arrivo

Samo

Massarella

Sant'Andrea

Botteghe

Porta Bernarda (fuori)

Cappiano (fuori)

Partenza della prima batteria praticamente in orario, previsto alle 16. Al canapo qualche minuto di attesa per la sistemazione nell'ordine dei cavalli, ma intorno alle 16.10 la prima batteria si era già disputata. Festeggiano sul prato i contradaioli rosso azzurri per la prima posizione guadagnata. Andranno alla batteria finale, insieme a Samo, Massarella, Sant'Andrea e Botteghe. Porta Bernarda dagli abbinamenti con il cavallo Assalto e Cappiano con Dididomodossola, uno dei cavalli considerato tra le punte di questa edizione, rispettivamente penultima e ultima classificate alla prima corsa, sono fuori.

A ricoprire il ruolo di mossiere, un volto noto a Fucecchio e più in generale agli appassionati di palii: anche per questa edizione è Andrea Calamassi, sulla pista di Fucecchio per il terzo anno consecutivo.

Estrazione delle contrade per prima e seconda batteria

Ore 15, estratte le contrade per la prima e la seconda batteria. Di seguito l'ordine:

Prima batteria: Sant'Andrea, Botteghe, Cappiano, Massarella, Porta Bernarda, Samo

Seconda batteria: San Pierino, Borgonovo, Porta Raimonda, Torre, Querciola, Ferruzza

La sindaca Donnini: "Che vinca il migliore"

La sindaca Emma Donnini dà il benvenuto agli spettatori e spettatrici in Buca. "Questa è la giornata più importante, che attendiamo tutto l'anno. Godetevela in ogni istante. In bocca al lupo e che vinca la migliore".

Dalle 14 cancelli aperti in Buca. Prima batteria prevista per le ore 16, a seguire la seconda batteria e la finale.

