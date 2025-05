Passatore Firenze-Faenza: tutto pronto per la 50esina edizione della 100km

La partenza della 50^ 100 km del Passatore avverrà sabato 24 maggio da Piazza del Duomo alle 15.

Il "Passatore" 2025 è promosso ed organizzato dall'associazione faentina 100 km del Passatore insieme al supporto del gruppo sportivo. Fondamentale il sostegno di Uoei, Admo, Csen e Cai, Consorzio Vini di Romagna, dei Comuni di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella, della Regione Emilia-Romagna e Toscana, della Provincia di Ravenna e della Città Metropolitana di Firenze.

La Cento 2025 è resa possibile anche da Faenza C'entro e Unione Romagna Faentina. Tantissime le associazioni di volontariato e i Servizi Sanitari che prestano il loro servizio alla realizzazione degli eventi organizzati dall'Asd 100 km del Passatore: 21 punti di ristoro, 18 punti sanitari e 12 punti massaggio. Come da tradizione negli ultimi anni Consorzio Vini di Romagna ha voluto abbinare lo slogan "le vie del Sangiovese" alla manifestazione, in omaggio alle strade percorse dai partecipanti lungo il tracciato che lega la Toscana alla Romagna, terre dove viene coltivato il vitigno "Sangiovese" e dal quale vengono ricavati vini d'alta qualità come il Chianti (in Toscana) e il Sangiovese (in Romagna).

La partenza della 50^ 100 km del Passatore avverrà sabato 24 maggio da Piazza del Duomo alle 15. A meno di dieci giorni dalla partenza risultano 3500 iscritti. Tra questi si contano 730 concorrenti emiliano-romagnoli, 462 toscani (dei quali 74 fiorentini), 704 donne, 1568 esordienti e oltre 110 atleti provenienti da 38 nazioni straniere. La 100 km del Passatore 2025 vedrà anche l'11^ edizione del trofeo nazionale CSEN Nordic Walking con partenza da Firenze e arrivo a Borgo San Lorenzo sabato 24 maggio.

Come sempre sono numerosi i premi che saranno assegnati in occasione della Firenze-Faenza. Per quanto riguarda l'edizione numero 50 il primo classificato riceverà la Targa del Tribunato di Romagna. Al primo uomo e alla prima donna che transiteranno al traguardo sarà consegnato inoltre un piatto di ceramica in ricordo di Pietro "Pirì" Crementi, venuto a mancare nel dicembre '21. Alla 50esima edizione sono previsti riconoscimenti sia alle società sportive che avranno il maggior numero di atleti giunti a Faenza, sia a quelle di cui i primi sei atleti al traguardo otterranno i migliori tempi complessivi.

Come noto in occasione della 'Cento' viene assegnato anche il Gran Premio della Montagna: il primo uomo a transitare sul Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, al 48° km) riceve il premio intitolato a Francesco Calderoni mentre la prima donna quello dedicato ad Angela Bettoli. Sarà inoltre conferito il premio alla memoria del maratoneta Simone Grassi al miglior esordiente giunto al traguardo. Mentre il "Trofeo Elio Assirelli", istituito alla memoria del presidente dell'Associazione scomparso nel 2009, sarà assegnato quest'anno alla seconda donna al traguardo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze