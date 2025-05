Savino del Bene: ecco lo staff per la nuova stagione

Dopo una settimana di annunci la Savino Del Bene Volley comunica la composizione integrale dello staff tecnico e medico che accompagnerà la squadra nella stagione 2025–2026.

Alla guida della squadra ci sarà ancora Marco Gaspari, confermato nel ruolo di allenatore. Dopo una stagione storica, culminata con la partecipazione alla Final Four e alla finale di CEV Champions League, il club ha scelto di dare continuità al progetto tecnico. Gaspari, subentrato nell'ottobre scorso, affronterà la sua prima intera stagione sulla panchina della Savino Del Bene Volley e essendosi accordato per un rinnovo biennale, resterà alla guida della prima squadra fino alla stagione 2026–2027.

Accanto a lui è confermato Sándor Kántor nel ruolo di vice allenatore, incarico che ricopre per il quinto anno consecutivo. Una new entry è invece rappresentata da Mattia Cozzi, proveniente dalla Reale Mutua Fenera Chieri, che entra nello staff tecnico come terzo allenatore, succedendo ad Andrea Panzeri, che continuerà a far parte del gruppo come sparring partner.

Novità anche nel ruolo di scoutman, dove arriva Simone Maurilli, ex Roma Volley Club, che prende il posto di Fabio Gabban. Confermato per la seconda stagione consecutiva anche Marco Sesia nel ruolo di preparatore atletico.

Per quanto riguarda lo staff medico, vengono confermati i medici Eligio Cavalli e Monica Fabbri, il responsabile fisioterapia Sebastiano Cencini, l’osteopata Matteo Gori, il nutrizionista Christian Petri e l’assistente nutrizionista Alessandra Simone.

Si registra invece l’ingresso di Gioele Corti come nuovo fisioterapista. Proveniente da Il Bisonte Firenze, Corti prende il posto di Giacomo Antonini, al quale la società rivolge un sentito ringraziamento per le quattro stagioni vissute insieme.

Fonte: Ufficio Stampa Pallavolo Scandicci Savino Del Bene ssdrl

