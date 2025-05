Scontro frontale a Terricciola. Feriti 4 adulti e 4 minori

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 18,10 in via Volterrana incrocio con via dei Poggiarelli a Terricciola per incidente stradale. Nello scontro frontale tra le due auto, sono rimasti coinvolti quattro gli adulti e quattro i minori rimasti feriti.

Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario presente e messo in sicurezza le auto. Sul posto sono anche intervenute 4 ambulanze, il 118 con l'automedica e l'elisoccorso Pegaso.

Sono in corso i rilievi per capire le cause dell'incidente.