Sfilata del Palio di Fucecchio 2025, la rievocazione storica invade le strade

Ore 9.30, Fucecchio si sveglia al suono di tamburi e chiarine. La domenica del 44esimo Palio si apre con la tradizionale sfilata storica delle 12 contrade per le vie del centro. Il lungo corteo, che ha rievocato scene legate alla storia fucecchiese e seguito da migliaia di cittadini appostati ai lati delle strade, è partito da viale Gramsci fino ad arrivare in piazza Vittorio Veneto, ai piedi della basilica di San Giovanni Battista che ha accolto le autorità presenti a chiusura dell’evento: al fianco della sindaca Emma Donnini e del presidente dell’associazione Palio delle Contrade di Fucecchio Nicolò Luca Cannella, la sindaca di Firenze Sara Funaro e sindaci dall’Empolese Valdelsa, tra i quali Alessio Mantellassi (Empoli) e Alessio Mugnaini (Montespertoli).

La sfilata delle 12 contrade

Abiti fedelmente ricreati sullo stile dell’epoca, scenografie artigianali e interpretazioni teatrali, hanno raccontato tradizioni e avvenimenti storici: protagonisti circa 1200 figuranti in costume, al ritmo dei gruppi dei musici e sbandieratori. Ad aprire la sfilata, dopo le autorità, la contrada vincitrice della scorsa edizione come storia del Palio tramanda: la prima a muoversi è stata dunque Porta Raimonda, seguita dalle contrade secondo l’ordine estratto la sera della presentazione del cencio: Sant’Andrea, San Pierino, Massarella, Querciola, Samo, Botteghe, Borgonovo, Torre, Ferruzza, Porta Bernarda e Cappiano. A chiudere un gruppo di 12 figuranti, uno per contrada, che ha accompagnato il drappello, dipinto quest’anno dalle artiste e docenti del territorio Annalisa Betella e Stefania Gori, disputato il pomeriggio alla corsa. Dalle 14 cancelli aperti alla Buca del Palio.

Di seguito le fotografie della Sfilata del Palio di Fucecchio 2025, nell’ordine del corteo.

Notizie correlate