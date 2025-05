Titolo provinciale UISP: vince Vitolini

Festa grande al Castellani Computer Gross Arena per il Vitolini. La finalissima 2024/25 del campionato Uisp Empoli Valdelsa torna a colorarsi di bianconero, a distanza di 9 anni dal successo del 2016 conquistato dal sodalizio vinciano.

I ragazzi di mister Tommaso Boschi hanno superato 1-0 i campioni in carica del Real Isola grazie al gol decisivo segnato nelle fasi iniziali del match da Edoardo Rovai. Davanti a oltre mille spettatori che hanno gremito gli spalti del Castellani, capitan Andrea Della Scala e soci hanno alzato il trofeo per la seconda volta nella loro storia, dopo le delusioni del 2022 e 2023, quando si erano fermati a un passo dal trionfo. Stavolta il titolo non sfugge al Vitolini che torna sul gradino più alto del podio con pieno merito.

Per il Real Isola, dopo quattro affermazioni su altrettante finali, arriva la prima sconfitta che non scalfisce quanto fatto di buono da una delle società più titolate nel recente passato. Cosimo Sabatini e compagni hanno ricevuto la coppa direttamente dal sindaco di Vinci Daniele Vanni, di fronte al tripudio dei sostenitori bianconeri presenti sulle tribune del Carlo Castellani.

Il Vitolini, per l'occasione in maglia viola, ha potuto così dare sfogo alla propria gioia incontenibile sul manto erboso dello stadio più prestigioso. Per i samminiatesi di Filippo Martini la consolazione della coppa per il secondo posto assegnata dal sindaco di San Miniato, Simone Giglioli.

L'assessore allo sport del Comune di Empoli Laura Mannucci ha premiato le terze classificate, Ferruzza e Casa Culturale. Nel pre partita del match è andata in scena la rassegna giovanile "Calciogiocando" con i mini tornei dei piccoli calciatori in erba di Piaggione Villanova, Avane, Giovani Fucecchio, Serravalle Soccer Academy, Castelfiorentino, Sancascianese e Ponte a Elsa.

Si è trattata di una grande festa di sport rivolta ai bambini, grazie al tradizionale connubio tra Uisp Empoli Valdelsa e Unicoop Firenze Sezione di Empoli. Va così agli archivi una delle finali più belle del calcio a 11 targato Uisp che, come consuetudine, ha trascinato al Castellani di Empoli un massiccio numero di appassionati di calcio amatoriale.

