Torna il 17° Memorial Neri & Ferramosca: il 23 maggio la cena a Gambassi

Torna anche quest'anno il Memorial Riccardo Neri & Alessandro Ferramosca. L'appuntamento è per venerdì 23 maggio con la consueta Cena di Presentazione al ristorante Boscotondo di Gambassi Terme. Sarà una serata speciale che darà il via alla 17esima edizione del torneo in ricordo dei due giovani - promesse bianconere - tragicamente scomparsi il 15 dicembre 2006 al centro sportivo della Juventus a Vinovo.

A condurre la serata sarà il giornalista sportivo Mario Tenerani, da sempre vicino all’Associazione, con la consegna di premi e riconoscimenti a chi si è distinto per meriti sportivi e per i valori morali, alla presenza di noti protagonisti del mondo dello sport e del giornalismo. A rendere ancora più speciale la serata, sarà presente anche il C.T. della Nazionale, Luciano Spalletti.

Il torneo si svolgerà nei giorni 23-24-25 maggio negli Stadi Comunali 'Riccardo Neri' di Castelfiorentino e 'Gonnelli' di Gambassi Terme, coinvolgendo giovani calciatori delle annate 2014 e 2013, tra squadre professionistiche e dilettantistiche. Saranno tre giornate all'insegna dello sport e della solidarietà, in cui l’energia e la gioia dei bambini renderanno ancora più vivo quel sorriso che Riccardo e Alessio portavano con sé.

Gran finale domenica 25 maggio dalle ore 18 con le finali del torneo e le premiazioni allo Stadio Comunale di Castelfiorentino, che porta proprio il nome di Riccardo. Tutto il ricavato dell’evento sarà destinato ai progetti dell’Associazione, a favore di bambini speciali, portando avanti piccoli grandi gesti di solidarietà grazie all’affetto e al sostegno di chi, da quasi diciannove anni, non ha mai smesso di credere nella forza del ricordo.

