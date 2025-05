I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest e di Calenzano, sono intervenuti alle ore 22:35 nel comune di Sesto Fiorentino in Via di Mollaia, per l'incendio di un camper che si trovava parcheggiato in strada. Sul posto due squadre e un'autobotte che hanno effettuato lo spegnimento. Non ci sono persone coinvolte.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: