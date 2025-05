ANED scende in piazza per la Palestina: l'Associazione aderirà alla manifestazione del 24 maggio a Sesto Fiorentino

L’ANED di Firenze annuncia la propria convinta adesione alla manifestazione “La Piana per la Palestina. L'ultimo giorno di Gaza”, promossa da numerose realtà della Piana fiorentina, in programma per sabato 24 maggio a Sesto Fiorentino.

Di fronte all’aggravarsi della situazione a Gaza, non possiamo restare in silenzio. La sistematica distruzione in atto, le migliaia di vittime civili, il tentativo evidente di annientare un intero popolo costituiscono una tragedia umanitaria e morale che richiama tutti e tutte a una presa di posizione netta e responsabile.

Come ha sottolineato anche il sindaco di Falchi, la straordinaria mobilitazione che sta crescendo in queste ore è la prova di una coscienza collettiva ancora viva, che riconosce nell’azione del governo Netanyahu non solo una sproporzionata offensiva militare, ma un vero e proprio crimine che l’Europa non può più fingere di non vedere. Il silenzio delle Istituzioni europee e l’ambiguità del nostro governo nel condannare esplicitamente quanto sta accadendo rischiano di trasformarsi in complicità passiva.

È giunto il tempo di un’azione decisa e coerente: il riconoscimento formale dello Stato di Palestina è un atto necessario, simbolico e concreto, per aprire la strada a una pace giusta, fondata sul diritto internazionale e sulla coesistenza tra i popoli. Sostenere con forza la prospettiva di “due popoli, due Stati” significa riaffermare la possibilità di una convivenza fondata sul rispetto reciproco, sulla giustizia e sulla pari dignità.

Allo stesso tempo, è urgente un impegno internazionale serio per il cessate il fuoco, con strumenti diplomatici ed economici, nonché sanzioni mirate, per fermare la spirale di violenza.

L’ANED, nata dalla memoria della deportazione e della resistenza contro ogni forma di sopraffazione, non può che schierarsi al fianco di chi oggi lotta per la dignità, la vita e il diritto all’esistenza del popolo palestinese. Invitiamo tutte e tutti a partecipare alla manifestazione del 24 maggio, per ribadire che i diritti umani non hanno confini e che la solidarietà è un dovere morale prima ancora che politico.

Fonte: ANED sez. Firenze