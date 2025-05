Attivato un Cas a Baccaiano di Montespertoli: il Comune promuove l'incontro tra ospiti e popolazione

Nei giorni scorsi, su disposizione della Prefettura di Firenze, è stato attivato un Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) nella frazione di Baccaiano, nel territorio comunale di Montespertoli. Il centro nasce come risposta a un’esigenza emergenziale di accoglienza per persone migranti richiedenti protezione internazionale e sarà gestito da Valori Solidali, Impresa Sociale, soggetto selezionato dalla Prefettura di Firenze per garantire assistenza qualificata e servizi di supporto.

Attualmente, il centro è autorizzato per ospitare 20 persone ed è già stato svolto un incontro pubblico con la popolazione di Baccaiano, volto a fornire informazioni e chiarire le modalità di gestione del CAS.

I servizi previsti da Valori Solidali, in accordo con la Prefettura di Firenze, prevedono la presenza costante di operatori specializzati che garantiscono l’accoglienza materiale delle persone ospitate e le accompagnano quotidianamente nello svolgimento delle attività. Il personale si occupa di tutte le fasi legate alla permanenza nel centro, dalla preparazione all’arrivo fino all’uscita e al ripristino degli ambienti, assicurando il supporto pratico nelle necessità quotidiane. Parallelamente, Valori Solidali si impegna nella promozione di percorsi di integrazione, attraverso corsi di lingua italiana e ulteriori iniziative educative e formative, con l’obiettivo di favorire la responsabilizzazione e l’autonomia progressiva delle persone accolte.

Pur non avendo competenza diretta nella scelta di attivazione del centro, il Comune di Montespertoli ha attivato, appena ricevuta la comunicazione ufficiale di apertura, un dialogo con gli enti preposti per seguire da vicino l’evoluzione della situazione, tutelare il benessere della comunità locale e favorire tutte le occasioni di integrazione e inclusione degli ospiti.

Il primo incontro di conoscenza tra gli ospiti del CAS e la comunità si terrà martedì 28 maggio alle ore 18:30 presso il Circolo ARCI La Pinetina a Baccaiano. Sarà un’occasione informale di dialogo, accoglienza e condivisione, aperta a tutti i cittadini.

L’Amministrazione Comunale ha anche già calendarizzato una serie di sopralluoghi e incontri presso la struttura oltre che un incontro con tutte le associazioni del territorio e i gestori. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune.

Fonte: Comune di Montespertoli