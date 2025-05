Bus bloccati per ore da auto in 'sosta selvaggia': Autolinee valuta la denuncia contro gli automobilisti

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri uffici legali di valutare la denuncia per interruzione di pubblico servizio e risarcimento danni a carico dei proprietari delle autovetture che parcheggiate in divieto di sosta hanno impedito lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto di persone sui propri bus.

I fatti si sono verificati sabato scorso, 17 maggio 2025, a Pisa, in tre differenti situazioni. Uno in via Landi e due in via Cuppari.

In via Landi, attorno alle 13,40, dove alcune auto (si vedano foto 1 e 2) hanno impedito ai bus del trasporto pubblico locale di Autolinee Toscane di transitare. Immediatamente allertata la polizia municipale di Pisa, solo grazie al suo intervento è stato possibile far rimuovere le auto in sosta vietata e ripristinare il servizio pubblico di trasporto. La circolazione è così potuta ornare regolare, ma solo dopo 35 minuti.

Il che ha comportato numerose ripercussioni su varie linee di bus: la Linea 14 rimasta bloccata in via Nenni e poi deviata; la Linea 60 da Pisa per Ripafratta delle 14:00 in forte ritardo; la Linea 70 da Pisa per Pontasserchio delle 14:15 partita in forte ritardo. Gli altri episodi si sono verificati in via Cuppari, sempre a Pisa.

Nel primo caso attorno alle 14:45 due autoveicoli, parcheggiati al di fuori degli stalli consentiti (si vedano foto 3 e foto 4), hanno impedito il transito del bus della Linea 13. Il blocco del servizio pubblico è durato oltre un’ora. La polizia municipale, intervenuta attorno alle 15:46 ha sanzionato i veicoli in sosta vietata. Tuttavia, i veicoli non sono stati rimosso per cui i successivi bus della Linea 13 sono stati costretti a modificare il proprio percorso non transitando più da via Cuppari fino al ripristino della normale viabilità. Ripristino che, purtroppo, non è durato molto.

Infatti, il secondo caso si è verificato di nuovo in via Cuppari a Pisa nel tardo pomeriggio quando attorno alle 18:10 il bus della Linea 13 è rimasto bloccato per oltre due ore da un’auto parcheggiata in sosta vietata (si veda foto 5).

