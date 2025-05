Bimba di 20 mesi azzannata da bull terrier a Montespertoli: trasportata d’urgenza al Meyer

Attimi di terrore a Montespertoli dove una bambina di appena un anno e mezzo è stata morsa a una coscia da un bull terrier. La piccola è stata trasportata d’urgenza al Meyer di Firenze, dove le è stata medicata e suturata la ferita, con una prognosi di dieci giorni. Lo riporta il quotidiano La Nazione. La madre ha sporto denuncia contro i proprietari del cane.

Il fatto sarebbe avvenuto tre giorni fa, quando la madre, residente a Scandicci ma originaria di Montespertoli, aveva lasciato la bambina in custodia alla nonna. A pochi passi dall’abitazione di quest'ultima si trova una villetta dove vive un bull terrier. Intorno alle 17.30, mentre la bimba si trovava davanti al cancello di casa con la nonna e un vicino, il cane sarebbe improvvisamente balzato addosso alla piccola, azzannandole una coscia. Questo quanto denunciato dalla famiglia della piccola. La nonna, con l’aiuto del vicino, è riuscita a sollevare la bimba da terra, ma l’animale non voleva mollare la presa finché il compagno della proprietaria non è intervenuto per fermarlo. È stata sporta denuncia ai carabinieri di Montespertoli.

