Insulti e minacce di morte all'europarlamentare leghista Ceccardi

Ci sono state minacce di morte e insulti a Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega. A renderlo noto è stata la stessa Ceccardi, che ha parlato di gravi offese e di frasi come "Giuro che ti ammazzerò".

Questa la nota della leghista: "Minacce di morte e insulti sessisti non mi intimidiranno. Chi vorrebbe zittirmi sappia che continuerò a difendere a spada tratta l'identità, la sovranità e i valori profondi dell'Italia, radicati nella nostra storia e nella nostra cultura. Vergognatevi. Queste intimidazioni violente e inaccettabili, per le quali ho già sporto denuncia, non scalfiranno di una virgola il mio impegno. Mi auguro che i responsabili di questi attacchi vigliacchi vengano individuati quanto prima dalle autorità competenti e desidero ringraziare di cuore tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando solidarietà e vicinanza".

Filippo Frugoli, Coordinatore Regionale della Lega Giovani Toscana, ha preso posizione e espresso solidarietà alla politica cascinese: "Le gravissime minacce di morte e gli insulti sessisti ricevuti da Susanna Ceccardi rappresentano un attacco non solo alla sua persona, ma a tutti coloro che credono e combattono per un’Italia libera, sicura e radicata nella propria identità. A nome della Lega Giovani Toscana esprimo piena solidarietà e vicinanza a Susanna, esempio di coraggio e determinazione per migliaia di giovani patrioti italiani».

"Chi pensa di poter intimidire Susanna Ceccardi con la violenza verbale – continua Frugoli – evidentemente non la conosce. Lei è e continuerà a essere un punto di riferimento per chi rifiuta l’omologazione, l’insicurezza e la deriva culturale che certi ambienti vorrebbero imporre. Le minacce non fermeranno la battaglia per difendere la nostra civiltà, la nostra storia e il nostro popolo. chi insulta, noi rispondiamo con idee forti e schiena dritta. Siamo al fianco di Susanna oggi più che mai. Avanti, senza paura".