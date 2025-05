Contributo affitto 2024: a Pisa 421 beneficiari per un totale di oltre 625mila euro erogati

E’ stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del bando 2024 per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione, promosso dal Comune di Pisa attraverso l’Ufficio “Politiche della Casa”. Sono 421 le persone che riceveranno il contributo affitto per l’anno 2024, tutte appartenenti alla Fascia A di priorità, secondo quanto stabilito dal bando. Le risorse complessivamente impiegate per finanziare l’intervento ammontano a 625.226,00 euro, di cui 528.000,00 euro stanziate dal Comune di Pisa e 97.226,00 euro provenienti da fondi regionali.

«Con questo intervento concreto – dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie, Giovanna Bonanno - il Comune di Pisa conferma il proprio impegno nel sostenere le fasce più fragili della popolazione, in un momento in cui il tema della casa è sempre più centrale nelle politiche sociali. Il contributo affitto rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il diritto all’abitare e prevenire situazioni di disagio economico. Ed è proprio in ragione di queste che sono le nostre priorità, anche nel 2024, abbiamo ritenuto importante stanziare consistenti risorse per assicurare un concreto e valido aiuto ai nuclei con maggiori difficoltà. Voglio ringraziare ancora una volta gli uffici per il lavoro svolto e ribadire che continueremo, con la massima attenzione e impegno a lavorare ed a investire risorse importanti su questo fronte».

L’elenco delle pratiche liquidate, con il relativo importo assegnato e il numero di protocollo di ciascuna domanda, è consultabile sulla pagina dedicata dell’Ufficio Politiche della Casa del sito istituzionale del Comune (https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canone-di-locazione). I mandati di pagamento saranno disponibili a breve e gli importi accreditati direttamente sugli IBAN comunicati dai beneficiari.

Nel 2024 sono state presentate 949 domande attraverso i servizi online del Comune, di cui 937 ammesse all’istruttoria e inserite nella graduatoria definitiva. Di queste, 847 sono risultate idonee e tra gli ammessi, 735 hanno presentato regolarmente le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione, requisito necessario per accedere alla liquidazione del contributo.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa