Dialogo sulla costituzione, il cardinale Zuppi incontra gli studenti Unifi al Campus di Novoli

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna, dialoga con gli studenti dell’Università di Firenze sul significato attuale della Costituzione italiana.

L’iniziativa è organizzata in occasione della conclusione dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in Scienze politiche, mercoledì 21 maggio al Campus delle Scienze Sociali (ore 14.30 – via delle Pandette 9, Edificio D6, aula 1.18), dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche (DSG) e Scienze Politiche e Sociali (DSPS) e dalla Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.

Zuppi si confronterà con gli iscritti dell’Ateneo a partire dai contenuti della sua “Lettera alla Costituzione”. Pubblicata nel 2022, la Lettera sottolineava la necessità di ricostruire, nel pieno della pandemia, quel senso civico nazionale che dopo la Seconda guerra mondiale aveva permesso di dare vita a un patto costituzionale sul quale è fondata la Repubblica.

Aprirà l’evento, con i suoi saluti, la rettrice Alessandra Petrucci. Alla lezione, introdotta da Giovanni Tarli Barbieri, prorettore vicario e docente di Diritto costituzionale del DSG, parteciperanno l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, il cardinale e arcivescovo emerito di Firenze Giuseppe Betori e l’assessore del Comune di Firenze a Università e Ricerca Dario Danti.

Fonte: Università degli Studi di Firenze