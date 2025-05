Donna scomparsa a Prato da giorni, si indaga per sequestro persona

La procura di Prato indaga per sequestro di persona in merito alla scomparsa di una 30enne di origine romena residente a Roma, di cui non si hanno notizie dal 15 maggio, giorno in cui si sarebbe recata a Prato. Secondo gli inquirenti la donna temeva per la propria incolumità.

Per la Procura la donna avrebbe lavorato come escort e soggiornava al residence Ferrucci, da lei prenotato fino al 18 maggio. L'ultima traccia risale alle 23:30 del 16 maggio; poco prima, alle 20:45, un cliente aveva lasciato il residence. La sua auto è ancora parcheggiata nei pressi della struttura e i suoi telefoni risultano irraggiungibili. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica della scomparsa e il possibile movente.

