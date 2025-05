Festival Regioni, Giani: "Orgogliosi di ospitare il Festival 2026 in Toscana"

"Siamo orgogliosi - afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - di essere stati scelti per ospitare il prossimo anno a Firenze e in Toscana la quinta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome.”

“Oggi a Venezia si è tenuta la seconda giornata del Festival delle Regioni - prosegue Giani - alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ stato un momento di riflessione e di confronto sulle funzioni e sul ruolo delle Regioni e, in particolare, sul tema di questa quarta edizione, ossia le eccellenze regionali tra innovazione e tradizione. Le Regioni sono presidi di democrazia, a servizio dei bisogni dei cittadini, e di programmazione dei processi di gestione dei territori e valorizzazione delle eccellenze”.

“Come ha ricordato il presidente della Repubblica - continua Giani - ricorrono 25 anni dalla modifica costituzionale che ha introdotto l’elezione diretta dei presidenti delle Regioni ”.

“Un ringraziamento - conclude Giani - alla Regione Veneto per l’ottima organizzazione. Il prossimo anno sarà la Regione Toscana ad ospitare la quinta edizione”.

Fonte: Regione Toscana

