Giro d'Italia, crono Lucca-Pisa: tutto quello che c'è da sapere

Il 20 maggio, Pisa ospiterà la tappa a cronometro del 108° Giro d'Italia, con partenza da Lucca alle 13:15 e arrivo in Piazza Duomo verso le 17:30. Durante l'evento, molte strade della città saranno chiuse al traffico. Ecco le informazioni principali.

Orari e Dettagli

Partenza della gara: da Lucca, primo ciclista alle 13:15.

Arrivo a Pisa: Piazza Duomo, intorno alle 17:30.

Mattina del 20 maggio: il percorso sarà riservato ai ciclisti che proveranno la tappa, e ci sarà anche l'evento collaterale "Giro-E".

Chiusure stradali: dalle 8:00 alle 20:00 (fino a fine operazioni di pulizia e disallestimento).

Percorso della Tappa

Il percorso della tappa a cronometro attraverserà alcune delle principali strade della città, tra cui: rotatoria Lepri, via Volpi, rotatoria Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, ponte di Mezzo, Lungarno Pacinotti, via Santa Maria e arrivo in piazza del Duomo.

Modifiche al Traffico e Divieti

Divieti di sosta: durante l’intera giornata (8:00–20:00) in piazze e strade principali, tra cui piazza del Duomo, piazza Carrara, via Garibaldi, via Cardinale Maffi, lungarni cittadini.

Strade chiuse al traffico: le principali aree interessate includono i lungarni cittadini, come Lungarno Pacinotti, Lungarno Galilei, Lungarno Mediceo e Lungarno Buozzi, oltre a strade centrali come Piazza del Duomo, Via Garibaldi, Piazza Carrara, ponte di Mezzo, ponte della Fortezza. Si invita a consultare il sito del Comune di Pisa per la lista completa.



Apertura dei Ponti.

Ponti aperti al traffico: ponte della Vittoria, ponte Solferino e ponte della Cittadella saranno accessibili durante l’evento.



Servizio "Pronto Giro"

Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, contattare il servizio “Pronto Giro”, attivo dal 16 al 20 maggio, dalle 9:00 alle 12:00. Numero di telefono: 348 3979148.



Scuole Chiuse

Sospensione della didattica per tutte le scuole di ogni ordine e grado e le università di Pisa durante l'intera giornata di martedì 20 maggio.

Indicazioni per gli spostamenti

Invito a muoversi solo per motivi di estrema necessità: si consiglia alla cittadinanza di spostarsi esclusivamente per motivi urgenti. In particolare, chi ha bisogno di raggiungere gli ospedali Cisanello o Santa Chiara per urgenze o visite non differibili può farlo seguendo percorsi specifici dedicati, che saranno indicati e previsti per garantire l'accesso sicuro a queste strutture. In caso di necessità, si invita a mettersi in movimento con anticipo per evitare disagi.



Parcheggi consigliati fuori dal percorso del Giro: via Pietrasantina, via Atleti Azzurri d’Italia, parcheggio zona Ikea.



Giroland. In Piazza dei Cavalieri, dalle 13:30 alle 19:00, sarà allestito Giroland, un villaggio interattivo per adulti e bambini, dove poter scoprire la storia del Giro d’Italia.



Guida e Risposte alle Domande Frequenti

È disponibile sul sito del Comune di Pisa una guida completa con risposte alle domande più frequenti, utile per cittadini, pendolari e visitatori per raggiungere le principali destinazioni, sia in auto che a piedi, durante le modifiche temporanee alla viabilità. Si consiglia di consultarla per avere tutte le informazioni necessarie.



Consultazioni aggiornate: per informazioni aggiornate in tempo reale, consulta il sito ufficiale del Comune di Pisa o i canali social istituzionali.

