Giro d’Italia a Pisa: le Mura si tingono di rosa tra danza e musica

A maggio continuano gli eventi speciali sul camminamento in quota, per vivere il monumento in mille modi diversi. Martedì 20 maggio le Mura di Pisa si accolgono il Giro d’Italia: in piazza dei Miracoli è previsto l’arrivo della tappa a cronometro Lucca-Pisa e durante tutto il pomeriggio i corridori, che partono a distanza l’uno dall’altro, percorreranno le strade cittadine fino al traguardo. Il monumento omaggia la corsa rosa con due spettacoli in quota: alle 14.30, 15.30 e 16.30“La vita è in Rosa, la vita è una ruota”, a cura Movimentoinactor, una danzacon ampi teli del colore che caratterizza la competizione; alle 17 i musicisti del gruppo “I Marilyn” suoneranno uno dei loro brani.

Sabato 24 maggio 'Le Mura nella storia', visita guidata a cura della Compagnia di Calci e di GuideinPisa per esplorare la città dall'alto e conoscere le vicende che hanno caratterizzato nel corso dei secoli sia la cinta muraria sia le chiese, le fabbriche ed i monumenti di piazza dei Miracoli.

Biglietto intero di 15 euro comprensivo di guida e ingresso alle Mura, 13 euro per residenti nel Comune di Pisa, 2 euro per bambini fino a 8 anni, 7 euro per minori oltre 8 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo un messaggio whatsapp al 3386761609.

Fonte: Società Cooperativa Culture - Ufficio Stampa

