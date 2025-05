Il fucecchiese Piotr Mos si confera Campione Europeo Ultracycling over 50 self-supported

l forte ciclista polacco, che da 30 anni vive in Italia a Fucecchio dove svolge la professione di imbianchino, è riuscito per il secondo anno consecutivo a vincere la gara valevole per il Campionato Europeo Ultracycling 2025, anticipando un nutrito gruppo di partecipanti di livello internazionale.

La gara si è svolta su un tracciato di 775 km e 11.000 metri di dislivello, praticamente una doppia Tirreno-Adriatico, con partenza e arrivo a Silvi, sul mar Adriatico, dopo aver attraversato l’Italia e toccato anche la costa del mar Tirreno.

Piotr ha completato il percorso in 30 ore e 52 minuti, migliorando il suo record personale di un’ora e mezzo, nonostante una foratura nella prima parte della gara. Ha pedalato ininterrottamente giorno e notte, senza alcuna assistenza tecnica, compiendo una vera impresa sportiva che richiede capacità fisiche e mentali fuori dal comune. Ma la cosa più straordinaria di questo successo è che Piotr non è un ciclista professionista: riesce ad allenarsi nei ritagli di tempo tra il lavoro di imbianchino e gli impegni familiari.

Lo scorso anno, la vittoria di Piotr al Campionato Europeo giunse inattesa, visto che era la sua prima partecipazione a una gara di ultracycling. Quest’anno, invece, è stato difficile fare il bis: era l’uomo da battere e doveva riconfermarsi contro un gruppo di avversari molto più forti e agguerriti.

Tra gli avversari figuravano infatti il secondo classificato, l’austriaco Eduard Fuchs (quattro volte vincitore della Race Around Austria, due volte secondo alla Red Bull Trans-Siberian Extreme), e il terzo classificato, il polacco Marek Rupinski (vincitore della Coppa del Mondo Ultracycling 2024).

Per Piotr, la vittoria al Campionato Europeo Ultracycling 2025 rappresenta la prima tappa di avvicinamento al Mondiale Ultracycling — la Race Around Poland, lunga 3.600 km con 33.100 metri di dislivello — che si svolgerà il 28 giugno 2025 in Polonia, sua terra d’origine. Gli allenamenti proseguiranno senza sosta, inclusa la partecipazione alla 24 Ore del Montello, sotto la supervisione del suo coach Remek Siudzinski.

Non essendo un professionista né un ciclista a tempo pieno, Piotr, oltre al sostegno degli amici, ha trovato anche alcuni sponsor che lo affiancano in questa avventura verso il Mondiale polacco e che ringrazia per il supporto offerto: Var Group di Empoli, Attico 43 B&B di Firenze, Cicli Nieri (Andrea Nieri), Bhoss King Bike di Empoli, Planet Power di Prato, Cicli Puccinelli, Assetto Ciclismo Ferrali e Claudio Cantini osteopata.

