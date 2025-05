Torna 'Il Paesaggio Ritrovato' a Montaione: escursione speciale il 25 maggio nell’Alta valle del Carfalo per la Festa dei Parchi

Dopo la bella escursione dell’11 maggio scorso, continua il programma escursionistico Il Paesaggio Ritrovato, l’iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche di Montaione e dei suoi dintorni.

Domenica 25 maggio, in occasione della Festa dei Parchi ANPIL 2025, è in programma un’escursione speciale nella singolare Alta valle del torrente Carfalo, uno degli angoli più incontaminati del territorio. Qui, tra le acque limpide del torrente e l’humus fresco della faggeta, sarà possibile risalire il corso del Carfalo da Carfalino fino al tasso monumentale, attraversando ambienti ricchi di biodiversità. Questa valle è anche l’habitat di una specie rara e protetta: la Salamandrina dagli Occhiali.

Il punto di ritrovo è fissato alle ore 8.45 presso il parcheggio dello Stradone Comunale della Sughera. L’escursione durerà l’intera giornata (9.00 – 17.00), con un percorso di circa 10 km, classificato di difficoltà escursionistica. È richiesto un buon equipaggiamento: scarponcini da trekking, acqua e pranzo al sacco.

Le escursioni del ciclo Il Paesaggio Ritrovato sono guidate da Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 61/2024 e sono gratuite e aperte a tutti (adulti e bambini), pur con gradi di

difficoltà variabili. La prenotazione è obbligatoria entro martedì 20 maggio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure la guida

ambientale al 340 9847686 o via e-mail (a.bernardini@montaionenatura.it). La rete sentieristica di Montaione, alla base dell’iniziativa, è consultabile su www.montaioneintuscany.it

e su cartine disponibili presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune.

Fonte: Ufficio Stampa