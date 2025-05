Infortunio in azienda agricola con trattore, soccorso con Pegaso nell'Empolese

Soccorso in codice rosso questa mattina un lavoratore a Molin Nuovo, frazione di Empoli. Non è nota la dinamica dell'infortunio accaduto presso un'azienda agricola ma da quanto appreso l'uomo, 54 anni, stava lavorando con il trattore quando per cause in corso di accertamento ha riportato un forte trauma cranico e ad un occhio. Sul posto, poco prima delle 11, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica inviate dal 118 e l'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Careggi di Firenze. Intervenuti anche gli operatori dell'Asl per la prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro. La dinamica è in corso di accertamento.

Notizie correlate