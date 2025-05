'Leggenda' continua anche dopo il festival: due eventi al Palazzo Leggenda e un incontro online

Dopo il festival… la magia di ‘Leggenda’ continua con due appuntamenti a Palazzo Leggenda, il 23 e il 24 maggio 2025 e domani, 20 maggio, online.

Entriamo nel vivo di questa programmazione ‘post’ festival: domani, martedì 20 maggio, dalle 18 alle 18.30, Leggenda Festival – BookClub de I Venerdì del Pendola con Rita Sala e Caterina Bagnara che incontreranno online la scrittrice e poetessa leggendaria Silvia Vecchini per un'intervista molto speciale, tra letture, domande e riflessioni. L’evento è a cura di Mason Perkins Deafness Fund onlus.

Mentre venerdì 23 e sabato 24 maggio 2025 a Palazzo Leggenda vi aspetta un’avventura geniale insieme a Stella Nosella e… “Lo Strampalatissimo diario di Leonardo Da Vinci”. Alle 17.30 nella sala multimediale della biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi sarà presente insieme all’autrice anche Chiara Di Vivona, illustratrice del libro.

“Il laboratorio geniale”: un’esperienza interattiva per stimolare la fantasia dei bambini! A ogni partecipante verrà consegnata una busta chiusa contenente oggetti misteriosi e una domanda: “Se fossi Leonardo, cosa inventeresti?”

I bambini utilizzeranno il materiale a disposizione per creare la propria invenzione, rispondendo a domande come: dove si usa? chi lo usa? a cosa serve? esiste già? se sì, in cosa è migliore di quello esistente? (Attività per bambine e bambini 6+).

Sabato 24 maggio, alle 10.30, sempre nella sala multimediale, “Leonardo Quiz“: un quiz a risposta multipla sulla vita e le curiosità di Leonardo da Vinci. A ogni risposta corretta, i partecipanti riceveranno una “barba da saggio” in omaggio.

(per bambine e bambini 8+)

Le iniziative sono su prenotazione da effettuare contattando il numero telefonico 0571 757873 oppure inviando una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

