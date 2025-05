Maltempo, allerta gialla anche nei comuni dell'Empolese Valdelsa

La Regione Toscana, tramite il Centro Funzionale Regionale, ha emesso un’allerta meteo codice giallo per la giornata di martedì 20 maggio 2025, relativa a rischi idrogeologici e idraulici sul reticolo minore e a temporali forti.

L’allerta riguarda tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa. Le condizioni meteo rimarranno stabili nella giornata di oggi, lunedì 19 maggio, ma domani è previsto un peggioramento a partire dalla mattinata, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Le precipitazioni interesseranno inizialmente le zone di nord-ovest per poi estendersi progressivamente anche al centro-nord della regione.

Si raccomanda alla cittadinanza di seguire le buone pratiche di autoprotezione in caso di maltempo e di consultare il portale della Regione per aggiornamenti in tempo reale.

Notizie correlate