Montopoli in Val d'Arno, presentato il convegno sul futuro del turismo sostenibile

È stato presentato questa mattina il convegno “Montopoli in Val d'Arno, il futuro del turismo sostenibile: strategie per la valorizzazione di un borgo in Toscana” che si terrà la mattina di sabato 24 maggio nel salone mediceo del convento dei frati minori di San Romano. Dopo il primo convegno che si è tenuto in autunno, a Montopoli si torna a parlare di turismo questa volta con uno sguardo regionale e nazionale. Al centro ci saranno le strategie di valorizzazione dei borghi storici. Saranno presenti personalità di rilievo del settore, tra cui rappresentanti istituzionali, esperti ed esperte di turismo e di sviluppo territoriale, con l’obiettivo di promuovere un confronto costruttivo sulle migliori pratiche e sulle opportunità future. «Il turismo che proponiamo per Montopoli – ha detto la sindaca Linda Vanni in conferenza stampa – è sostenibile e accessibile a tutti e tutte. Un convegno che si inserisce tra gli importanti investimenti fatti sul decoro urbano e sul turismo per rendere sempre più accoglienti i nostri borghi. Il convegno sarà un modo per farci conoscere e per conoscere, ma soprattutto è l’occasione per parlare di turismo con chi se ne occupa tutti i giorni per poter crescere in un settore nel quale crediamo molto».

Il convegno sarà coordinato da Clara Svanera giornalista di turismo, cultura e affari internazionali. Oltre alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell'assessore regionale al turismo Leonardo Marras ci saranno, tra gli altri, gli interventi di Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo, Direttore Fondazione Sistema Toscana, Anna Duchini, Centro Studi Turistici Firenze e Giulio Lattanzi, Direttore Generale Touring Club Italiano.

«Proseguiamo un percorso importante – ha detto l’assessore al turismo Marzio Gabbanini – abitiamo in un borgo che non ha niente da invidiare ad altre realtà vicine. Stiamo lavorando assiduamente con le attività che possano offrire ai turisti e ai visitatori esperienze che restituiscano a chi visita Montopoli e le sue frazioni uno spaccato autentico di questo territorio così ricco di cultura ed eccellenze enogastronomiche. Il convegno sarà il modo per stringere e migliorare relazioni istituzionali con gli enti che si occupano di turismo, un modo per proseguire una progettazione condivisa volta a una promozione attenta e diffusa».

Il convegno è organizzato dall’associazione Arco di Castruccio in collaborazione con il Comune di Montopoli. «Per noi è un vanto poter partecipare a iniziative di questo genere – ha concluso la presidente dell’associazione Cristina Scali –. Il nostro compito è quello di valorizzare i nostri borghi e momenti come questo vanno a contribuire ai progetti che l’amministrazione comunale ha in cantiere sul settore del turismo».

Appuntamento quindi sabato 24 maggio alle 8.30 al convento di San Romano.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa