Morti nell'alluvione a Lamporecchio, rinvio a giudizio per ex sindaco e vicesindaco

La procura di Pistoia ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per condotta omissiva nei confronti dell'ex sindaco di Lamporecchio, Alessio Torregiani, dell'ex vicesindaco Daniele Tronci (delegato alla protezione civile) e di un dirigente tecnico comunale, in relazione alla morte di due coniugi, Antonino Madonia e Teresa Perone, travolti dalla piena del fiume durante l’alluvione del 2 novembre 2023. I corpi vennero ritrovati nelle ore successive nel territorio di Vinci.

La coppia era in auto su un ponte crollato in via Podere Vitetto, zona classificata a rischio idraulico, ma secondo la procura le autorità non adottarono le misure necessarie, come la chiusura delle strade a rischio o l’istituzione di presidi territoriali, nonostante gli avvisi di allerta meteo e le segnalazioni sul pericolo di esondazioni provenienti da enti regionali e provinciali.

