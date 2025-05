Palio di Fucecchio, la sindaca Donnini: "Emozioni forti, grazie alle contrade"

Una giornata che resterà per un anno intero nel cuore di tutti i fucecchiesi. E' quella che ieri, domenica 18 maggio, ha assegnato il 44° Palio delle Contrade Città di Fucecchio.

Come da tradizione, la mattina si è aperta con il corteo storico partito da viale Gramsci, con in testa il gonfalone del Comune, seguito dalla sindaca Emma Donnini, dal presidente dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa Alessio Mugnaini, dal vice sindaco della Città Metropolitana di Firenze e sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e dal consigliere regionale Fausto Merlotti, seguiti dalla giunta comunale e dai musici, gli sbandieratori e i figuranti delle 12 contrade. A chiusura del corteggio, la sindaca della Città Metropolitana e del Comune di Firenze, Sara Funaro, insieme al CdA dell'associazione Palio e alle pittrici del Cencio, Annalisa Betella e Stefania Gori, che hanno accompagnato il drappo sorretto da un cavaliere. In testa al corteggio storico anche due carabinieri in alta uniforme, il capitano Angelo Corrente e il luogotenente Pietro Pirina. Il popolo del Palio ha riempito le vie del centro storico, salutando festosamente la sfilata. Il corteggio si è concluso nella chiesa della Collegiata, dove Don Andrea Cristiani ha messo in luce il segno inequivocabile che il Palio ha lasciato nella comunità fucecchiese, chiudendo con un omaggio a San Candido Martire, patrono della città, e con una benedizione all'intero popolo del Palio.

“E' stata una grandissima emozione, e non sono mancati i momenti di commozione – racconta Emma Donnini, al suo primo Palio da sindaca di Fucecchio -. Per la prima volta abbiamo deciso di aprire il palazzo comunale agli ospiti del Palio, tra cui il questore dottor Fausto Lamparelli, il dirigente del Commissariato di Empoli Giancarlo Consoli, il presidente del Consiglio comunale Francesco Bonfantoni, le dirigenti dell’Istituto Comprensivo Fucecchio, Angela Surace, e dell’istituto superiore “Arturo Checchi”, Genny Pellitteri, il direttore della SDS Empolese Valdarno Valdelsa Franco Doni, il segretario comunale del Comune di Fucecchio Valentina La Vecchia, il segretario comunale del Comune di Cecina Maurizio Casale, la pedagogista Jessica Magrini, il consigliere della Città Metropolitana Nicola Armentano, il funzionario responsabile del distaccamento di Empoli dottor Fausto Umberto e la dottoressa Stefania Marvogli, dell'ufficio Gestione Associata Turismo, i quali hanno potuto ammirare il passaggio della sfilata dagli affacci del palazzo, complimentandosi per la particolarità degli abiti e la bravura dei gruppi musici e sbandieratori”.

Nel pomeriggio è stata poi la volta dell'appuntamento più atteso da tutti i contradaioli, quello delle corse dei cavalli nella Buca del Palio, che ha seguito la ritualità di ogni anno, con l'estrazione delle contrade che avrebbero corso le due batterie e, a seguire, l'estrazione dell'ordine di posizione al canapo della finale. La giornata si è conclusa con la grande festa della contrada Samo, che ha trionfato andando a prendersi l'ambito Cencio.

“Ci tengo a ringraziare tutti i popoli delle 12 contrade, che ogni anno rendono così unica questa giornata così come tutti gli eventi di avvicinamento al Palio – prosegue la sindaca -. E un ringraziamento particolare voglio spenderlo per le donne e gli uomini del CdA dell'associazione, che con il loro impegno contribuiscono a far crescere sempre più la nostra manifestazione. Un grazie speciale, dunque, al presidente Nicolò Luca Cannella e alla vice presidente Tania Benvenuti, al tesoriere Enrico Favilli, e ancora a Davide Giuggiolini, gruppo pista, Salvatore Lapinu, gruppo corse primavera, Monica Cespoli, gruppo calcetto e corse primavera, Iacopo Taddei, gruppo calcetto, social e corse primavera, Sabrina Talini, gruppo sponsor, sfilata, eventi e social”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate