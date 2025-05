Al Salone dei Cinquecento la XIII edizione del Premio Boccaccio Giovani

Mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 15, nella straordinaria cornice del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, si terrà la cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio Boccaccio Giovani, il prestigioso concorso letterario riservato agli studenti delle scuole superiori italiane.

Organizzato dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, il Premio rappresenta ormai un punto fermo nel panorama culturale giovanile, un laboratorio in cui le nuove generazioni possono esprimere la propria voce attraverso la scrittura che si inserisce nel calendario ufficiale delle celebrazioni per il 650º anniversario della morte di Giovanni Boccaccio. Quest’anno il tema proposto, “La diversità: preziosa ricchezza o pesante ostacolo?”, ha stimolato riflessioni profonde e articolate da parte di numerosi partecipanti, chiamati a interrogarsi su uno dei nodi centrali della contemporaneità.

“La diversità è ciò che ci definisce come individui, ma anche ciò che ci sfida a superare i confini del pregiudizio e della paura - ha dichiarato Simona Dei, presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio -. Nel mondo narrativo di Boccaccio, la varietà di caratteri, situazioni e prospettive non solo arricchisce le storie, ma rappresenta anche un invito a riconoscere il valore della pluralità umana. Questo Premio offre ai giovani la possibilità di riflettere e di raccontare, attraverso le loro parole, come vivono e interpretano la diversità. È un’occasione preziosa per ascoltare la loro voce, così diversa eppure così autentica, in un contesto sociale che ha bisogno di costruire ponti, non muri”.

"Il Premio Boccaccio Giovani rappresenta per la nostra comunità non solo un omaggio alla figura di Giovanni Boccaccio, ma anche un’occasione preziosa per valorizzare il talento, la creatività e lo sguardo delle nuove generazioni - ha aggiungo il primo cittadino del Comune di Certaldo, da sempre promotore dell'evento, Giovanni Campatelli -. Come sindaco, sono orgoglioso che il nostro paese dia vita ad un'iniziativa capace di coniugare cultura, formazione e partecipazione attiva dei giovani. Ringrazio l'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio per il costante impegno nel promuovere la memoria e l’attualità del nostro illustre concittadino, e rivolgo un augurio sincero a tutti i ragazzi e le ragazze coinvolti: continuate a scrivere, a pensare, a farvi ascoltare".

I lavori pervenuti sono stati valutati da una qualificata giuria di esperti composta da Anna Antonini (Scuola Normale Superiore di Pisa), Federigo Bambi e Maria Teresa Venturi (Università degli Studi di Firenze), Mariangela Molinari (Assessorato all’Educazione), Lucia Serracca (scrittrice) e Marco Vichi (scrittore), sotto la presidenza di Natascia Tonelli, docente all’Università di Siena e membro dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

A supportare la giuria, anche quest’anno hanno contribuito con passione e competenza alcuni lettori esperti: GianMarco Gronchi, vincitore dell’edizione 2014 del premio, Benjamin Buda (edizione 2021, oggi attivo nella promozione culturale tra i giovani) e Stefano Vestrini, musicista e scrittore.

I premi previsti per i vincitori includono buoni acquisto in cultura, biglietti per spettacoli teatrali, concerti e mostre nelle principali città della Toscana e d’Italia, nonché l’iscrizione online a un corso di scrittura creativa presso il laboratorio “Lalineascritta” della scrittrice Antonella Cilento.

Grazie al sostegno del bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2025”, il concorso offre inoltre ai partecipanti la possibilità di frequentare le associazioni delle Misericordie toscane, partecipando attivamente alle loro attività, formandosi e acquisendo crediti formativi. L'iniziativa è realizzata grazie al bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2025", a valere sul progetto “Giovanisì crescere nel presente”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Il Salone dei Cinquecento, che in epoca repubblicana celebrava la forza della città e fu poi trasformato da Cosimo I de’ Medici in sala di rappresentanza per accogliere ambasciatori e cittadini, diventerà quindi teatro di un altro tipo di rappresentanza: quella delle giovani voci che si affacciano sul mondo attraverso la letteratura.

La cerimonia sarà arricchita dall’esibizione musicale del CLEM Saxophone Quartet, ensemble nato nel 2021 da quattro studenti del Conservatorio Cherubini di Firenze, e dai ballerini dell'Accademia del Teatro Manzoni. La novella vincitrice sarà interpretata dagli attori della compagnia Teatroalverso, in una restituzione artistica delle parole scritte dai giovani.

Ospiti speciali e testimonial accompagneranno l’evento, portando le loro testimonianze sul valore della diversità e sul significato di impegno e cultura: Domitilla Marzuoli (illustratrice e divulgatrice transfemminista intersezionale), Simone Ciulli (campione paralimpico di nuoto e medaglia d’argento ai Giochi di Tokyo 2020) e Claudio Arrigoni (giornalista sportivo da sempre attento ai temi dell’inclusione nello sport).

Per chi non potrà essere presente, nei giorni successivi l’evento sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale del Premio: www.premioletterarioboccaccio.it, permettendo a un pubblico più ampio di vivere – anche se a distanza – la magia di un momento in cui la parola dei giovani diventa protagonista.

Il Premio Boccaccio Giovani continua così a rinnovare la lezione del suo illustre ispiratore: raccontare il mondo con occhio critico, voce autentica e passione civile.

