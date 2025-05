Raccolta alimentare di prodotti per le famiglie fragili anche a Poggibonsi

Latte, passata di pomodoro, legumi e tanto altro. Oltre 4 tonnellate di prodotti raccolti sabato scorso, 17 maggio, grazie all’iniziativa promossa dalla Fondazione il Cuore di Scioglie nei punti vendita Unicoop Firenze in collaborazione con la Caritas Toscana e tantissime associazioni di volontariato del territorio.

L’iniziativa si è svolta anche a Poggibonsi nei punti vendita di via Trento e di Salceto e ha visto come sempre una grande partecipazione di cittadini e cittadine che hanno dato il loro contributo acquistando prodotti di prima necessità per metterli a disposizione delle persone fragili.

“Un piccolo gesto per aiutare le famiglie più fragili – dice la sindaca – Ringrazio davvero la nostra comunità che ancora una volta ha dimostrato di essere generosa e solidale. Grazie a tutti i volontari e a tutte le volontarie per il loro impegno quotidiano a servizio della comunità. Un impegno che anche sabato ha consentito il buon esito della giornata e della raccolta”. Ringraziamenti a cui si unisce l’assessora alla Coesione sociale: “I volontari e le volontari delle nostre associazioni hanno permesso tutto ciò, insieme alla grandissima generosità delle persone, tantissime, che hanno donato con il cuore – dice Borgianni - La raccolta ha raggiunto 4.165 chilogrammi di generi alimentari che andranno distribuiti alle famiglie in difficoltà del nostro Comune. Un risultato importante per dare risposte concrete alla povertà alimentare”.

L’iniziativa, organizzata con la sezione Soci Coop, ha potuto contare sulla partecipazione dei volontari e delle volontarie della Pubblica Assistenza, della Misericordia, dell’Emporio della Solidarietà, della Caritas, di Beautiful Mind, di Auser. I prodotti raccolti - latte, legumi, passata di pomodoro, olio, biscotti, pasta, zucchero, detersivo per piatti e tanto altro – saranno donati alle persone più bisognose attraverso le diverse associazioni.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

