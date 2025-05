Santa Maria a Monte, nuovo sito e più servizi: arrivano le registrazioni dei consigli comunali

Nel consiglio comunale del 28 febbraio è stata approvata una mozione presentata dalla maggioranza all’unanimità relativa alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei file delle registrazioni delle sedute consiliari prodotte dal sistema utilizzato. Nella stessa mozione tutti i gruppi consiliari di minoranza ( tutti i consiglieri Petri, Eugeni, Faraoni, Maccanti e Parrella) e di maggioranza hanno approvato di non procedere con l’attivazione di diretta streaming, tramite piattaforme che comporterebbero ulteriori spese relative ad attivazione di altra strumentazione tecnica, a carico del bilancio comunale e indirettamente della cittadinanza, dichiara il Sindaco Manuela Del Grande.

Tutto questo è documentato nella delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2025. L’Amministrazione, a seguito di questo atto, ha inserito una pagina relativa alle registrazioni dei consigli comunali, che sarà’ resa operativa successivamente all’asseverazione del procedimento relativo al Pnrr, poiché questo Ente ha ottenuto un finanziamento inerente la misura “esperienza del cittadini”.

Alla data odierna il sito internet del comune è in aggiornamento per fornire nuovi standard di navigazione. Al momento alcune informazioni presenti sul sito potrebbero non essere aggiornate e complete. Inoltre, il precedente sito è temporaneamente raggiungibile dal pulsate in fondo alla homepage.

Con l’attivazione del nuovo sito ci sarà’ un incremento di servizi al cittadino: come le prenotazioni on line degli appuntamenti con gli uffici e la presentazione di pratiche on line, nell’ottica del miglioramento dell’accessibilità del cittadino.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa