Santo Spirito, il 22 maggio le Misericordie Fiorentine alla Festa di Santa Rita

Giovedì 22 maggio una delegazione del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina parteciperà alla Festa di Santa Rita, la giornata di celebrazioni organizzata dalla comunità agostiniana nella Basilica di Santo Spirito per ricordare una delle sante più amate e invocate dai fedeli.

“Partecipiamo con soddisfazione alla festa e ringraziamo il priore di Santo Spirito Padre Pagano per l’invito e l’organizzazione della giornata – dice Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina –. Santa Rita è da secoli simbolo di speranza nelle situazioni più difficili e incarna quei valori di carità e di cura dei più bisognosi che ogni giorno guidano le azioni della Misericordia”.

“Questa sarà per noi anche l’occasione per esprimere vicinanza e solidarietà a Padre Pagano e alla comunità agostiniana per le loro battaglie dedicate alla vivibilità dell’Oltrarno – continua Ceccherini –. In particolare per la ferma opposizione alla realizzazione di una Rsa di lusso nell’ex caserma Ferrucci, accanto alla Basilica di Santo Spirito, un luogo fondamentale per il centro storico che potrebbe essere messo a disposizione della comunità”.

