'Scuola in campo o campo a scuola?', Chiara Boddi presenta il suo libro alla rassegna 'Empolichescrive'

Riflettere sulla relazione profonda tra sport ed educazione scolastica e non solo. Questo uno dei temi di un nuovo appuntamento con il ciclo “Empolichescrive” che ospiterà l’autrice Chiara Boddi e il suo libro “Scuola in campo o campo a scuola?” (La Versiliana Editrice, 2024), venerdì 23 maggio 2025, alle 17.30 nei locali della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36).

All’iniziativa interverranno l’assessora allo sport del Comune di Empoli; Claudio Viti, presidente sezione AIA Empoli e Andrea Arnone, designatore sezione AIA Empoli. L’ingresso è libero.

Il libro “Scuola in campo o campo a scuola?” nasce dall’esperienza diretta sul campo di chi vive l’educazione non solo tra i banchi, ma anche nello sport e in particolare nell’arbitraggio. Una visione a 360° di cosa significhi veramente “educere” di come vivere in maniera formativa e consapevole ogni esperienza di vita. L’opera riflette sulla relazione profonda tra sport ed educazione scolastica, ponendo l’accento sul loro essere veicoli formativi, inclusivi e valoriali che si intersecano e si abbracciano nel percorso di crescita di ogni bambino o bambina, ragazzo o ragazza. Viene proposto un modello educativo integrato, in cui la scuola e lo sport rappresentano due pilastri importanti per lo sviluppo di autonomie, amicizie, benessere fisico e psicofisico, ma soprattutto per accompagnare nella giusta direzione ciascuno di noi. Alla base di tutto questo tre sono le cose fondamentali per coltivare questo rapporto speciale: rispetto, ascolto e aiuto.

Chiara Boddi, venticinque anni laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione all’Università degli Studi di Firenze. Responsabile dei giovani del movimento Shalom e del centro di educazione alla pace e alla mondialità dove si occupa di bambini e adolescenti seguendoli in un percorso non solo formativo e scolastico, ma anche educativo e relazionale. Il 13 Novembre 2020 esce il suo primo libro: “40 storie in quarantena: un viaggio nei valori, senza tempo, con mille fermate e attrazioni diverse” presentato con successo on-line il 13 Novembre del 2020 e in presenza presso la sala del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio il 13 Novembre del 2021. Il 10 Aprile 2022 esce il suo secondo libro “In-via Felicità” presentato con successo presso la sala consiliare del Comune di Fucecchio. Dalla stagione 2022-2023 Arbitro di calcio presso la Sezione di Empoli. Il 28 settembre 2024 esce il suo terzo libro “Scuola in campo o campo a scuola?” presentato con successo presso i locali della Tinaia di Fucecchio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate